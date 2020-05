De Duitse chipmaker Infineon Technologies heeft 1,06 miljard euro opgehaald. Daarmee wil het vooral een eerdere overname financieren.

Het miljard euro komt er door de uitgifte van 55 miljoen nieuwe aandelen aan 19,30 euro per stuk. Het geld dat daarmee binnenstroomt dient onder meer voor het afbetalen van leningen die het bedrijf is aangegaan voor de overname van het Amerikaanse Cypress, die overname is sinds april afgerond.

Door de nieuwe aandelen groeit het kapitaal van Infineon met zo'n vier procent.

Infineon is vooral bekend voor chips rond stroombeheer in elektrische aandrijfsystemen in wagens. Het maakt ook chips rond stroombeheer voor smartphones en windmolens. Het bedrijf ontstond in 1999 als spin-off van Siemens.

