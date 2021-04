Integratoren Infradata en Dynniq gaan de komende vijf jaar aan de slag bij Belnet. Het gaat om een behoorlijk groot raamcontract met een geschatte waarde van 29 miljoen euro.

Het contract draait rond het onderhoud van het optisch netwerk en de IP-netwerkinfrastructuur van Belnet, inclusief de levering van de bijkomende onderdelen en diensten gedurende vijf jaar. Nieuw is dat Belnet in deze overheidsopdracht ook optreedt als aankoopcentrale voor klanten die vooraf hun interesse toonden. Het gaat in totaal om 34 begunstigden die bestellingen kunnen - maar niet móeten - plaatsen.

Ciena-netwerk

Het netwerkcontract valt uiteen in drie percelen. Een eerste luik is gegund aan het van origine Nederlandse ICT-bedrijf Dynniq dat instaat voor het onderhoud en de verdere aankoop van het optische netwerk op basis van apparatuur van het Amerikaanse Ciena. Daar is een bedrag van 7,5 miljoen euro mee gemoeid waarvan naar schatting een half miljoen voor rekening is van een van de Belnet-klanten. Het RIZIV is zo'n geïnteresseerde klant.

Infradata met Nokia, Juniper en F5

Zowel het tweede als derde luik is gegund aan Infradata: ook al een Nederlandse ICT-integrator, maar waarbij na een overname het zwaartepunt wel verschoven is naar Frankrijk. Kris Verheye is sinds 2019 verantwoordelijk voor de activiteiten in ons land. "Dit contract is voor ons een zeer grote opsteker", klinkt het. Het gaat om het onderhoud en de aankoop van optische netwerkinfrastructuur van Nokia en IP-infrastructuur van Juniper en F5 Networks. Belnet raamt het bedrag voor deze loten op 13 miljoen euro, maar schat ook dat klanten nog eens tot 8,5 miljoen euro aan diensten en producten kunnen aankopen. Het gaat dan om klanten uit de onderzoeks- en onderwijssector, maar ook federale en lokale overheden. Defensie en de Provincie Henegouwen zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de Nokia-apparatuur.

Meer dan 30 instellingen en overheden - zowel federaal, regionaal als lokaal - willen gebruik maken van Juniper- en F5-apparatuur maar ook van consultancydiensten via het contract met Infradata en Belnet. Het voordeel van het principe van een 'aankoopcentrale' is dat er geen nieuwe overheidsopdracht door elke Belnet-klant moet uitgeschreven worden: klanten kunnen rechtstreeks bestellen uit de diensten- en productencatalogus. In principe levert dat ook betere voorwaarden en schaalvoordelen op.

