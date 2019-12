ING werkt naar verluidt aan een technologie die klanten helpt met het veilig opslaan van digitale bezittingen zoals bitcoins. Dat meldde persbureau Reuters op basis van bronnen.

Het project staat nog in de kinderschoenen en is een van de initiatieven van de bank rond blockchain-technologie, die aan de basis ligt van cryptomunten. ING zegt in een reactie toenemende kansen te zien met betrekking tot digitale activa. De bank is naar eigen zeggen vooral gespitst op het ontwikkelen van technologie om daarmee klanten een flexibele manier te bieden om toegang te krijgen tot die opkomende sector.

Het project komt op het moment dat gevestigde financiële instellingen kijken naar het aanbieden van bewaaroplossingen voor digitale bezittingen. Daarbij zouden bestaande activa als aandelen en obligaties in de nabije toekomst mogelijk omgezet kunnen worden in digitale activa. Dit zou onder meer kostenbesparingen met zich mee kunnen brengen omdat daarmee complexe processen op de kapitaalmarkt worden gestroomlijnd.