Ingram Micro BeLux gaat voortaan enkel Awingu en niet langer Citrix verdelen in de 'End-User Computing' en 'Unified Workspace' domeinen.

Voor 2021 maakt Ingram Micro in ons land dus een duidelijke keuze om Awingu te verdelen: meer dan een symbolische tegenslag voor concurrent Citrix. "Awingu heeft één van de modernste workspace-oplossingen in de markt en heeft een aanbod dat veel beter afgestemd is op de Belgische markt dan die van meer traditionele spelers. Zowel in simpliciteit, prijs als in veiligheid verslaan ze probleemloos andere workspace-vendoren. Ingram Micro biedt ook white-labelled services aan om oplossingen zoals Citrix feilloos om te zetten naar Awingu", kadert Christophe Defrance, Managing Director Ingram Micro BeLux, de beslissing. Data News contacteerde ook Citrix, maar daar wenste men niet te reageren op het nieuws.

Veilig en betaalbaar werken vanop afstand

Eind vorig jaar maakte Port of Antwerp al bekend dat het Citrix inruilt voor Awingu. Een keuze die enerzijds een technologische reden had, maar die anderzijds ook ingegeven was door ontevredenheid over het licentiemodel van Citrix. Andere nieuwe Belgische referenties bij Awingu zijn Optimco en Ziekenhuis Oost-Limburg. Het coronatijdperk vertaalt zich voor het softwarebedrijf trouwens in een sterke groei doorheen gans Europa, Azië en de US. De stijgende vraag naar oplossingen voor werken vanop afstand heeft voor een duidelijke versnelling gezorgd. "Meer dan ooit hebben bedrijven nu nood aan een veilige en betaalbare oplossing om vanop afstand te werken", voegt Walter Van Uytven, CEO Awingu, nog toe.

Voor 2021 maakt Ingram Micro in ons land dus een duidelijke keuze om Awingu te verdelen: meer dan een symbolische tegenslag voor concurrent Citrix. "Awingu heeft één van de modernste workspace-oplossingen in de markt en heeft een aanbod dat veel beter afgestemd is op de Belgische markt dan die van meer traditionele spelers. Zowel in simpliciteit, prijs als in veiligheid verslaan ze probleemloos andere workspace-vendoren. Ingram Micro biedt ook white-labelled services aan om oplossingen zoals Citrix feilloos om te zetten naar Awingu", kadert Christophe Defrance, Managing Director Ingram Micro BeLux, de beslissing. Data News contacteerde ook Citrix, maar daar wenste men niet te reageren op het nieuws.Eind vorig jaar maakte Port of Antwerp al bekend dat het Citrix inruilt voor Awingu. Een keuze die enerzijds een technologische reden had, maar die anderzijds ook ingegeven was door ontevredenheid over het licentiemodel van Citrix. Andere nieuwe Belgische referenties bij Awingu zijn Optimco en Ziekenhuis Oost-Limburg. Het coronatijdperk vertaalt zich voor het softwarebedrijf trouwens in een sterke groei doorheen gans Europa, Azië en de US. De stijgende vraag naar oplossingen voor werken vanop afstand heeft voor een duidelijke versnelling gezorgd. "Meer dan ooit hebben bedrijven nu nood aan een veilige en betaalbare oplossing om vanop afstand te werken", voegt Walter Van Uytven, CEO Awingu, nog toe.