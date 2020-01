Investeringsbedrijf Insight Partners is de nieuwe eigenaar van Veeam. Daardoor komt het Zwitsers bedrijf in Amerikaanse handen. De oprichters verlaten het bedrijf.

Veeam werd in 2006 opgericht door Ratmir Timashev en Andrei Baronov. Die laatste was sinds oktober 2018 ook CEO. Het bedrijf richt zich op backups en cloud data management en benadrukte in mei vorig jaar nog haar focus op hybrid cloud.

De overname gebeurt "in een transactie ter waarde van ongeveer 5 miljard dollar", klinkt het in het persbericht van Veeam. Een jaar geleden investeerde Insight Partners al eens een half miljard dollar in het bedrijf en kreeg daarbij een zitje in de raad van bestuur.Die raad en de leiding van het bedrijf worden nu grondig herschikt. Baronov en Timashev verdwijnen uit de raad van bestuur. Als CEO wordt Baronov vervangen door William H.Largent, de huidige executive vicepresident operations. Danny Allan wordt CTO. Het Zwitserse Veeam, met Russische oprichters, wordt zo een Amerikaans bedrijf met Amerikaans bestuur.

Insight Partners zet ook Nick Ayers in de raad van bestuur. Hij was tot een jaar geleden stafchef van Amerikaans vicepresident Mike Pence. Ook Ryan Hinkle en Ross Devor, beiden managing directors bij Insight Partners, komen aan boord zodra de overname is afgerond, wat later dit kwartaal al zal zijn.

Veeam heeft momenteel naar eigen zeggen een omzet van meer dan één miljard dollar en telt 365.000 klanten in 160 landen. Zelf is het bedrijf aanwezig in dertig landen.

