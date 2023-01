De functie laat je toe even geen notificaties te krijgen, en stuurt een automatisch bericht naar mensen die je proberen te contacteren.

De 'Quiet Mode' kadert in bredere pogingen van Instagram om zijn gebruikers tools aan te bieden die hen hun tijd beter laten indelen. Naast de stille modus worden vandaag onder meer ook tools uitgerold voor ouders die het gebruik door hun kinderen willen beheren.

Het idee achter de stille modus lijkt specifiek gericht op gebruikers die vrezen dat ze constant online moeten zijn en berichtjes moeten beantwoorden. Naast het uitzetten van notificaties, verandert de modus je status ook naar 'In Quiet Mode' en stuurt ze automatisch een antwoord op private berichten om te melden dat de gebruiker even niet aan de telefoon komt.

Sociale netwerken als Instagram, dat vooral populair is bij tieners, krijgen al langer kritiek om de slechte invloed die ze kunnen hebben op het psychologisch welzijn van hun gebruikers. De voorbije jaren heeft de dienst al verschillende functies geïntroduceerd die vooral de privacy van die tieners moet beschermen. Zo krijgen tieners bijvoorbeeld minder gerichte advertenties of ongewilde naaktbeelden voorgeschoteld.

