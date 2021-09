Facebook weet hoe schadelijk Instagram is voor jongeren, en specifiek tienermeisjes. Het platform zorgt voor een laag zelfbeeld, zelfmoordneigingen en eetstoornissen. Facebook verzweeg dat.

Interne documenten die de Wall Street Journal kon inkijken geven een opmerkelijke blik in hoe Facebook omgaat met problemen op haar platform. Eerder deze week maakte de krant bekend dat een uitgebreide reeks prominenten wordt vrijgesteld van de regels op Facebook. Nu pakt het uit met onderzoek, uitgevoerd door Facebook maar verzwegen voor het publiek, over hoe schadelijk Instagram is.

Zo staat in een interne presentatie uit 2019 letterlijk 'we maken problemen rond lichaamsimago erger voor één op drie tienermeisjes'. Onderzoek van een jaar later herbevestigt dat Instagram hen slechter deed voelen over hun lichaam. Andere interne verslagen hebben het dan weer over toenemende bezorgdheid en depressie door Instagram.

Zelfmoordneigingen

Maar het blijft niet bij zorgen en een slecht zelfbeeld. Dertien procent van de Britse en zes procent van de Amerikaanse jongeren met zelfmoordneigingen wijst voor de oorzaak daarvan naar Instagram.

Opmerkelijk: Facebook, het moederbedrijf van Instagram, ontkent de cijfers niet. In een blogpost wil het bedrijf wel zelf benadrukken dat het artikel in de Wall Street Journal vooral focust op het negatieve. Zo wijst het naar onderzoek dat zegt dat mensen zich beter verbonden voelen door hun platformen. Dat klinkt als een tabaksproducent die betreurt dat er wordt geschreven dat mensen sterven door te roken, maar het betreurt dat de gezelligheid van een sigaret niet wordt benadrukt.

Het platform voor lichaamsverheerlijking zegt ook dat het veel doet rond cyberpesten, zelfverminking, eetstoornissen en andere gevolgen van Instagram om het platform veiliger te maken. Zo kan je likes verbergen en wordt er gelinkt naar hulporganisaties. Ook dat lijkt op het equivalent van een pakje sigaretten waar het telefoonnummer van tabakstop op staat.

Belooft beterschap, opnieuw

Naar vaste traditie zegt Instagram ook dat het in de toekomst transparanter zal zijn over haar eigen onderzoek. Ook dat mag u als gebruiker met een enorme korrel zout nemen. Facebook heeft een jarenlange reputatie waarbij het informatie verzwijgt, stevig verdraait en minimaliseert, of gewoon beterschap belooft zonder dat er echt iets verandert. Pas als het imagoprobleem te groot wordt, worden er stappen genomen.

Twee recente voorbeelden daarvan is het datalek bij Facebook, dat het bedrijf lange tijd ongemoeid liet en achteraf afschilderde als een sectorprobleem. Een interne mail die Data News per ongeluk verkreeg bevestigde dat het haar eigen probleem wou minimaliseren.

Dat Facebook in de toekomst transparanter zal zijn lijkt evenzeer een loze belofte. Recent nog kwam het bedrijf met een transparantierapport, maar al snel lekte uit dat het bedrijf een eerder rapport had achtergehouden uit imagoschade.

