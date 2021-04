Sociaal netwerk Instagram wil mensen meer controle geven over wanneer en waar ze zogeheten 'likes' te zien krijgen.

De functie die momenteel wordt uitgetest laat gebruikers toe om zelf te kiezen of ze likes uitzetten op andermans postjes, op hun eigen postjes of gewoon alles blijven zien.

De test komt er twee jaar nadat Instagram voor het eerst begon te experimenteren met het verbergen van likes. Een nummer zetten op hoeveel mensen je nieuwste selfie leuk vinden, kan voor bepaalde gebruikers slecht zijn voor het zelfbeeld, iets wat vooral vervelend is gezien Instagrams vrij jonge doelpubliek.

Ook op Facebook

De test in 2019 zou echter tot de conclusie zijn gekomen dat sommige mensen die likes dan weer net appreciëren. 'Daarom testen we nu een nieuwe optie die je zelf laat kiezen wat voor jou het beste is - of je liever geen aantallen ziet op andermans postjes, of je ze wil uitzetten voor je eigen postjes, of dat je de originele ervaring behoudt en iedereens aantallen likes ziet', aldus een woordvoerder van Instagrams moederbedrijf Facebook in een persmededeling. Als de functie aanslaat, zou ze ook richting Facebook zelf kunnen komen, zegt de woordvoerder nog.

