Els Bellens is redactrice bij Data News.

Instagram heeft een test, waarbij het de 'likes' op een post verbergt, uitgebreid naar meerdere landen, waaronder Australië en Japan. Bedoeling is om de sociale druk op gebruikers te verlichten.

De test gaat deze week van start en houdt in dat gebruikers bij een post een gebruikersnaam te zien krijgen van iemand die de post leuk vond, naast 'en anderen'. Voordien was elke post voorzien van een nummer, voor de hoeveelheid likes. Degene die de post publiceerde, kan wel nog altijd het aantal likes weten.

Instagram was in mei al met het systeem aan het experimenteren in Canada, maar breidt de test nu uit naar Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Italië, Japan en Brazil. Bedoeling zou zijn om de sociale druk op Instagrammers te verminderen. Sociale media zouden bijdragen tot een lager zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens bij jonge mensen, bijvoorbeeld als hun selfie veel minder likes krijgt dan die van een vriend.