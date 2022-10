Els Bellens is redactrice bij Data News.

Om dalende inkomsten tegen te gaan, heeft Meta aangekondigd dat het op verschillende plekken in Instagram 'slots' gaat toevoegen voor advertenties.

Het gaat niet geweldig met Instagram. Dat moet blijken uit een financieel kwartaal waarin advertentie-inkomsten voor het fotoplatform daalden. Om dat tegen te gaan, en mogelijk nog meer mensen naar TikTok te sturen, kondigt Instagram nu nieuwe advertentieslots aan. Ze vormen een onderdeel van een reeks aankondigingen voor adverteerders, waaronder een muziekdatabase voor ads en de mogelijkheid om advertentiefilmpjes tussen twee Reels te stoppen tijdens het scrollen. Adverteerders krijgen nu ook een plaatsje op profielen van gebruikers en op de Explore homepagina.

Een en ander moet bijvoorbeeld Reels, de TikTok-kloon van Meta, winstgevend maken, maar de vraag is of Instagram-gebruikers hier op zitten te wachten. Het platform worstelt duidelijk al maanden met de concurrentie van de Chinese videofilmpjesapp, maar pogingen om TikTok achterna te gaan werden eerder al onthaald op protest van gebruikers. In juli zag het platform zich al genoodzaakt om enkele aanpassingen terug te draaien na kritiek van onder meer influencer Kylie Jenner. Door meer advertenties op hun verschillende feeds te zetten, wordt de gebruikerservaring er mogelijk niet beter op.

Lees ook: Instagram weet dat Reels niet werkt

Het gaat niet geweldig met Instagram. Dat moet blijken uit een financieel kwartaal waarin advertentie-inkomsten voor het fotoplatform daalden. Om dat tegen te gaan, en mogelijk nog meer mensen naar TikTok te sturen, kondigt Instagram nu nieuwe advertentieslots aan. Ze vormen een onderdeel van een reeks aankondigingen voor adverteerders, waaronder een muziekdatabase voor ads en de mogelijkheid om advertentiefilmpjes tussen twee Reels te stoppen tijdens het scrollen. Adverteerders krijgen nu ook een plaatsje op profielen van gebruikers en op de Explore homepagina. Een en ander moet bijvoorbeeld Reels, de TikTok-kloon van Meta, winstgevend maken, maar de vraag is of Instagram-gebruikers hier op zitten te wachten. Het platform worstelt duidelijk al maanden met de concurrentie van de Chinese videofilmpjesapp, maar pogingen om TikTok achterna te gaan werden eerder al onthaald op protest van gebruikers. In juli zag het platform zich al genoodzaakt om enkele aanpassingen terug te draaien na kritiek van onder meer influencer Kylie Jenner. Door meer advertenties op hun verschillende feeds te zetten, wordt de gebruikerservaring er mogelijk niet beter op.