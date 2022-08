De app werkt aan een prototype van de 'IG Candid'-functie, een idee waarvoor het leentjebuur speelt bij BeReal.

Het van oorsprong Franse BeReal wil tegengas geven voor de geposeerde en afgelikte glamourfoto's die je meestal op sociale netwerken zoals Instagram vindt. Het doet dat door gebruikers elke dag op een ander moment enkele seconden te geven om twee foto's te maken: een van zichzelf, en een van hun omgeving. Bedoeling is om zo vaker de 'echte' kant van de gebruikers te zien, inclusief ongekamd haar en rommelig bureau.

De app bestaat al even, maar lijkt de laatste maanden aan populariteit te winnen. De apps is momenteel de meest gedownloade gratis iOS app, bijvoorbeeld. Maar die populariteit merk je ook omdat Instagram nu heeft bevestigd dat het intern aan een prototype werkt voor de 'IG Candid' functie, waarmee je elke dag op een ander tijdstip een notificatie krijgt om binnen de twee minuten een foto te maken.

Of en wanneer de kloon uitkomt, is nog niet duidelijk, maar hij zou alvast passen een lang lijstje passen van functies die Meta en andere grote bedrijven overnemen, schijnbaar in een poging om concurrentie in de kiem te smoren. Meta en YouTube proberen dat momenteel door korte video's te promoten in de stijl van TikTok. Eerder kwam Instagram ook met Stories, een populaire functie van concurrent Snapchat.

