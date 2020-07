Instagram zal in augustus een TikTok-kloon lanceren in een vijftigtal landen. De dienst, genaamd Reels, werd al getest in India, Brazilië, Frankrijk en Duitsland.

Reels is een videofunctie binnen het sociale netwerk die gemaakt is voor korte, creatieve filmpjes. Ze is gebouwd om te concurreren met het bijzonder populaire platform TikTok, waarop je filmpjes van vijftien seconden kunt posten.

De concurrent voor TikTok komt er op een boeiend moment, nu er in de VS sprake van is om de app te bannen. Het platform is namelijk in handen van Bytedance, een Chinees bedrijf, en het zou onvoorzichtig omgaan met de privacy van zijn vaak jonge publiek. TikTok werd, samen met andere Chinese apps, ook al gebannen in India, waar de Reels-functie handigerwijze een testfase doorliep.

De functie zou in augustus in een vijftigtal landen moeten uitrollen, waaronder de VS, Mexico en Japan. Of de app meteen ook naar ons land komt, is onduidelijk.

Instagram, dat in handen is van Facebook, heeft de neiging om populaire functies van concurrenten over te nemen en te integreren in zijn eigen platform. Tot nu toe maakte het vooral kloonfuncties van Snapchat, met bijvoorbeeld een eigen versie van Stories en bewegende filters.

