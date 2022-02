Chipmaker Intel Corporation kondigt aan dat Frans Scheper wordt aangesteld als general manager en president voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Scheper wordt verantwoordelijk voor de algehele activiteiten in EMEA, waaronder het stimuleren van de omzetgroei, het aangaan van contacten met het lokale ecosysteem en het versterken van de bestaande regionale klanten- en partnerrelaties. Hij treedt volgens Intel toe 'in een spannende tijd', waarin het bedrijf een 'once-in-a-generation' investering in Europa plant als onderdeel van zijn IDM 2.0-strategie.

Frans Scheper komt van OSRAM, waar hij voorzitter en EVP Opto Semiconductors was. Daarnaast bekleedde hij ook bestuursfuncties bij WeEn Semiconductors, NXP Semiconductors en de CEO-positie bij Nexperia.

Schepers heeft een bachelor in Business & Commerce van HES Den Haag en een MBA van het International Institute for Management Development (IMD).

In samenwerking met Dutch IT-channel.

