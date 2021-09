Intel wil de komende tien jaar tot zo'n 80 miljard euro uittrekken voor chipfabrieken in Europa. Dat heeft CEO Pat Gelsinger gezegd.

Hij deed de uitspraken op het Autosalon in München, waar hij ook beloofde dat de grote Intel-fabriek in Ierland halfgeleidercomponenten zal beginnen maken voor de auto-industrie. Wereldwijde chiptekorten spelen autobouwers (en heel wat andere industrieën) al een tijd parten. De Corona-pandemie zorgde voor een verhoogde vraag, en een vertraging in productie en leveringen die nog lang niet lijkt bijgebeend. Door een gebrek aan chips moesten verschillende autofabrieken al tijdelijk de band stilleggen.

'Een project van 80 miljard euro over de volgende tien jaar zou een catalyst kunnen zijn voor de halfgeleiderindustrie', aldus Gelsinger. 'auto's worden steeds meer computers met banden. Je hebt ons nodig en wij jullie. De bedoeling is om een innovatiecentrum in Europa te creëren, voor Europa.'

Hij denkt eraan de bestaande halfgeleiderfabrieken in Europa uit te breiden, voegt hij daar aan toe, zodat ze een grotere capaciteit hebben. Er zouden ook plannen zijn voor twee nieuwe faciliteiten. Bij de opties zit ons land, naast Frankrijk, Duitsland, Polen of Nederland. De finale beslissing daarover valt later dit jaar.

