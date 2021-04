De wereldwijde verkoop van halfgeleiders groeide vorig jaar met tien procent. Intel en Samsung blijven de grootsten, maar de groei zit vooral bij Nvidia, MediaTek en Qualcomm.

Wereldwijd was de markt goed voor 466,2 miljard dollar in 2020, dat is 10,4 procent meer dan in 2019. Intel is met zo'n 72,7 miljard dollar omzet de grootste speler op de markt (15,6 procent marktaandeel) gevolgd door Samsung Electronics dat met 57,7 miljard dollar 12,4 procent van de markt bedient.

Onder de cijfers voor halfgeleiders vallen allerlei soorten chips. Zowel de klassieke CPU's en GPU's (in pc's, tablets, servers, telefoons of andere toestellen), als geheugenchips of 5G-chips. Intel staat volgens analistenbureau Gartner vooral sterk met CPU's voor pc's en servers.

© Gartner

Maar de cijfers tonen wel dat Intel ondanks haar positie trager groeit dan de markt. Algemeen valt op dat die cijfers sterk wisselen per speler. Bij Broadcom en Texas Instruments is de groei slechts 2-3 procent, wat weinig is ten opzichte van de markt.

Daar tegenover staan Qualcomm (+29 procent), Nvidia (45,2 procent), Kioxia (+32,5 procent) en MediaTek (38,1 procent) die elk met dertig procent of meer groeien.

