Het Amerikaanse concern Intel gaat in het Duitse Maagdenburg een grootschalige fabriek voor halfgeleiders bouwen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Het is dus toch Duitsland geworden. Na enkele weken onderhandelingen trekt Intel 17 miljard euro uit voor de bouw van de 'mega'-fabriek. In totaal kondigde Intel 33 miljard euro aan investeringen in computerchips aan in Europa. Zo wordt 12 miljard euro uitgetrokken om de Ierse activiteiten van Intel uit te breiden. Op een termijn van tien jaar is het Amerikaanse bedrijf zelfs van plan 80 miljard euro te investeren in de Europese Unie.

Op een termijn van tien jaar is het Amerikaanse bedrijf zelfs van plan 80 miljard euro te investeren in de Europese Unie. De bouw van de Duitse fabriek moet al in de eerste helft van volgend jaar starten, met productie in 2027. Er zullen 3.000 mensen aan de slag kunnen. Ook in Frankrijk, Italië, Polen en Spanje volgen investeringen. Zo komt in Frankrijk het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van Intel, en ook het ontwerpcentrum komt in Frankrijk. Ook Vlaanderen zou, tevergeefs dus, gelobbyd hebben om de nieuwe fabriek van Intel binnen te hengelen. In de communicatie van Intel wordt wel verwezen naar Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor halfgeleiders. De Europese investeringen zullen relaties met onderzoeksinstellingen als Imec 'versterken', klinkt het

Het is dus toch Duitsland geworden. Na enkele weken onderhandelingen trekt Intel 17 miljard euro uit voor de bouw van de 'mega'-fabriek. In totaal kondigde Intel 33 miljard euro aan investeringen in computerchips aan in Europa. Zo wordt 12 miljard euro uitgetrokken om de Ierse activiteiten van Intel uit te breiden. Op een termijn van tien jaar is het Amerikaanse bedrijf zelfs van plan 80 miljard euro te investeren in de Europese Unie. Op een termijn van tien jaar is het Amerikaanse bedrijf zelfs van plan 80 miljard euro te investeren in de Europese Unie. De bouw van de Duitse fabriek moet al in de eerste helft van volgend jaar starten, met productie in 2027. Er zullen 3.000 mensen aan de slag kunnen. Ook in Frankrijk, Italië, Polen en Spanje volgen investeringen. Zo komt in Frankrijk het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van Intel, en ook het ontwerpcentrum komt in Frankrijk. Ook Vlaanderen zou, tevergeefs dus, gelobbyd hebben om de nieuwe fabriek van Intel binnen te hengelen. In de communicatie van Intel wordt wel verwezen naar Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor halfgeleiders. De Europese investeringen zullen relaties met onderzoeksinstellingen als Imec 'versterken', klinkt het