Een dik half jaar nadat Intel haar 5GHZ chips voor desktops op de markt brengt, breekt het bedrijf ook voor laptops door de 5Ghz-barrière.

Intel stelt haar 10e generatie Intel Core-H reeks voor laptops voor. De snelste versie daarvan haalt een kloksnelheid van 5,3 gigahertz, de i9-10980HK met 16 megabyte SmartCache, 8 cores en 16 threads.

De H-reeks bestaat uit een zestal chips. Drie i7 en één i9 processoren halen 5GHz of meer als maximumsnelheid. De overige twee (beiden i5) halen 4,5 GHz en 4,5 GHz.

Intel mikt met de reeks op gamers en creators die tegelijk toch mobiel willen zijn. De nieuwe reeks zal beschikbaar zijn in een hondertal laptopmodellen, waaronder dertig dunne en lichte toestellen.

Intel stelde haar tiende generatie chips, die de naam Ice Lake meekrijgen, in mei vorig jaar al voor. Toen klonk het dat er voor desktops tegen de zomer (van 2019) een 5GHz desktopprocessor zou komen, toen gebaseerd op de 9e generatie chips.

Voor consumenten betekent dit vooral dat een aantal laptopfabrikanten de komende weken en maanden toestellen zullen aanbieden met nieuwere en snellere processoren. Vooral in het duurdere segment waarschijnlijk. Maar in ruil krijgt u wel een laptop die, als ook de videokaart wat meezit, niet moet onderdoen voor een stevige recente desktop.

