Zowel Intel als AMD laten weten dat ze momenteel zo goed als geen leveringsproblemen verwachten door de uitbraak van Covid-19.

Eerder deze week verklaarde Lisa Su, CEO van AMD dat het bedrijf alles heeft gedaan om een impact te beperken en momenteel geen onderbroken leveringen heeft.

Bob Swan, CEO van Intel, volgde al snel met een gelijkaardige brief waarin hij zegt dat de fabrieken van Intel bijna aan volledige capaciteit werken waarbij negentig procent van de leveringen op tijd gebeuren.

"Dit blijft een situatie in ontwikkeling, maar wereldwijd blijven fabrieken van Intel op een relatief normale basis werken," klinkt het in de brief. Swan zegt dat zijn bedrijf samenwerkt met overheden in verschillende landen om er voor te zorgen dat personeel veilig kan werken en dat de productie kan doorgaan.

Dat Intel zonder problemen kan leveren verdient wel enige nuance. De chipgigant kampte vorig jaar met stevige productieproblemen. Begin dit jaar, nog voor Covid-19 een wereldwijde uitbraak werd, raakte zelfs bekend dat Intel het hele jaar nog een tekort aan Xeon Processors verwacht.

