Nu CEO Pat Gelsinger enkele maanden aan boord is, herschikt Intel een deel van zijn management. Eén iemand vertrekt en de Data Platform Group wordt opgesplitst.

De Data Platform Group wordt voortaan opgedeeld in een afdeling rond datacenters en AI, en een andere met focus op netwerken en edge. Datacenters en AI wordt voortaan geleid door Sandra Riviera. Onder haar domein vallen voortaan de Xeon chips en de FPGA-producten.

De afdeling rond netwerken en edge zal onder meer alles rond IoT en connectiviteit bevatten. Die wordt voortaan geleid door Nick McKeown.

Nieuwe afdelingen

Daarnaast richt Intel twee nieuwe afdelingen op, de Software and Advanced Technology Group focust zich zoals de naam aangeeft op software en wordt geleid door Greg Lavender. Lavender was tot gisteren CTO bij VMware, waar CEO Pat Gelsinger vandaan komt, en wordt zowel CTO als hoofd van de nieuwe software-afdeling.

Raja Koduri, voormalig general manager voor Architecture, Graphics and Software, wordt verantwoordelijk voor de andere nieuwe afdeling: de Accelerated Computing System and Graphics Group. Hier ligt de focus op high performance computing (HPC) en grafische oplossingen en dat voor datacenters, enterprise en client.

Bij de verschuivingen vertrekt ook één topmanager. Navin Shenoy, tot voor kort vicepresident en general manager van de Data Platforms Group, vertrekt op 6 juli. Hij werkte 26 jaar voor het bedrijf.

De Data Platform Group wordt voortaan opgedeeld in een afdeling rond datacenters en AI, en een andere met focus op netwerken en edge. Datacenters en AI wordt voortaan geleid door Sandra Riviera. Onder haar domein vallen voortaan de Xeon chips en de FPGA-producten.De afdeling rond netwerken en edge zal onder meer alles rond IoT en connectiviteit bevatten. Die wordt voortaan geleid door Nick McKeown.Daarnaast richt Intel twee nieuwe afdelingen op, de Software and Advanced Technology Group focust zich zoals de naam aangeeft op software en wordt geleid door Greg Lavender. Lavender was tot gisteren CTO bij VMware, waar CEO Pat Gelsinger vandaan komt, en wordt zowel CTO als hoofd van de nieuwe software-afdeling.Raja Koduri, voormalig general manager voor Architecture, Graphics and Software, wordt verantwoordelijk voor de andere nieuwe afdeling: de Accelerated Computing System and Graphics Group. Hier ligt de focus op high performance computing (HPC) en grafische oplossingen en dat voor datacenters, enterprise en client.Bij de verschuivingen vertrekt ook één topmanager. Navin Shenoy, tot voor kort vicepresident en general manager van de Data Platforms Group, vertrekt op 6 juli. Hij werkte 26 jaar voor het bedrijf.