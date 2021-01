De topman van VMware wordt volgende maand CEO bij Intel. Gelsinger werkte eerder al dertig jaar voor de chipfabrikant.

Pat Gelsinger wordt op 15 februari de CEO van Intel. Hij volgt daarbij Bob Swan op die het bedrijf sinds 2018 leidde, eerst ad interim en sinds begin 2019 als volwaardig CEO.

Sinds 1979

Gelsinger is een voormalige topman van Intel. Hij werkte van 1979 tot 2009 onafgebroken voor het bedrijf en was onder meer enkele jaren CTO. Intel noemt hem ook als de architect van de originele 80486 processor en als een sleutelfiguur in de Core en Xeon chipreeksen.

In 2009 trok hij naar Dell als president en COO om drie jaar later, in 2012, CEO te worden van VMware. VMware bedankt Gelsinger voor zijn jaren bij het bedrijf en de resultaten die hij er boekte. Het zegt ook dat het op zoek gaat naar een nieuwe topman.

'Het is me een eer en een genoegen om terug te keren in een leidende rol,' zegt Gelsinger in een verklaring. 'Ik heb groot respect voor de rijke geschiedenis van dit bedrijf, en de krachtige technologie die de digitale infrastructuur van deze wereld creëert.'

Exit Swan

De komst van Gelsinger betekent ook het einde van Bob Swan als CEO. Het lijkt er op dat hij het bedrijf zal verlaten. In haar communicatie bedankt Intel Swan voor zijn werk bij het bedrijf. Swan op zijn beurt zegt de keuze van de raad van bestuur te steunen.

Bob Swan © Intel

Een expliciete reden waarom Swan na amper 2-3 jaar als CEO wordt opgevolgd geeft Intel niet. Al zijn er wel enkele denkpistes. Swan erfde sowieso een zware erfenis van zijn voorganger Brian Krzanich. Het bedrijf miste onder diens bewind de timing om naar een 10 nanometer productieproces te gaan. Een opeenstapeling van enkele technologische tegenslagen maakt dat concurrent AMD Intel kon inhalen.

Swan kon dat nog niet rechttrekken wat vandaag vreet aan het marktaandeel van Intel op de pc-markt. Maar ook andere marktsegmenten zoals datacenters moet het bedrijf nog stevig opboksen tegen de concurrentie.

Swan was eerder vier jaar lang CFO van Intel en was de afgelopen twintig jaar steeds in die rol actief bij verschillende bedrijven. Dat terwijl Intel doorgaans eerder een technisch profiel als topman benoemt.

Apple

Maar onder zijn bewind verloor Intel ook Apple als klant. Hoewel Intel nog steeds chipleverancier is bij alle grote merken, gaf het nieuws van Apple om haar eigen chips te maken, op een infrastructuur die concurreert met Intel, een heel duidelijke boodschap binnen de sector dat het ook zonder Intel kan.

Mogelijk heeft dat er voor gezorgd dat de aftredende topman sneller dan gepland plaats moest maken voor een ervaren CEO die bovendien het merendeel van zijn carrière bij Intel heeft doorgebracht.

