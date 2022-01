Intel moet de boete van 1,06 miljard euro voor concurrentievervalsing dan toch niet betalen. Na twaalf jaar beslist het Europees Hof dat er onvoldoende is aangetoond dat de praktijken nadelig zijn voor concurrenten.

Intel werd in 2009 schuldig bevonden door de Europese concurrentiewaakhond omdat het Dell, HP en Lenovo korting gaf als zij het merendeel van hun chips bij Intel zouden afnemen. Dat is misbruik van hun machtspositie en benadeelt kleinere concurrenten zoals AMD, stelde de regulator toen.

Intel vocht die beslissing aan, maar ze werd in 2014 behouden door het Europees Hof, het tweede hoogste gerechtsorgaan van de EU. Al zei het Europees Hof van Justitie, de hoogste Europese rechtbank, in 2016 dat er beroep moest overwogen worden.

Nu komt datzelfde Europees Hof tot de conclusie dat de analyse die zorgde voor de veroordeling onvolledig is. De feiten zijn onvoldoende om juridisch te stellen dat de kortingen van Intel een probleem vormen voor de concurrentieregels. Anders gezegd: de feiten blijven onveranderd, maar het is niet bewezen dat ze zwaar genoeg wegen om veroordeeld te worden.

Reuters merkt op dat de beslissing hoopvol is voor andere techbedrijven zoals Apple, Amazon en Facebook, die momenteel ook in Europa onder vuur liggen voor machtsmisbruik. De zaak tegen Intel is nog wel niet definitief beslecht. Ook tegen deze beslissing kan de Europese Commissie in beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie. Maar het zwaard van Damocles, ter waarde van één miljard euro, hangt voorlopig niet boven het hoofd van Intel.

