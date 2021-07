Chipfabrikant Intel heeft een eerste klant voor zijn Foundry-diensten, en het komt meteen ook met een productieplan voor toekomstige chips. Bedoeling lijkt om het vertrouwen van klanten en aandeelhouders wat te herstellen.

Intel kondigt een klant aan voor zijn Intel Foundry Services en het is meteen een grote: Qualcomm. Die chipfabrikant, u kent hem van de Snapdragon mobiele chips die in zowat elke Android-telefoon zitten, zal een deel van zijn productie laten bouwen door Intel. Er zit ook een samenwerking in de pijplijn met Amazon AWS, zij het niet voor het bouwen van chips, maar de verpakking ervan.

Dat is een eerste opsteker voor de nieuwe chipdienst van Intel, die in maart van dit jaar werd aangekondigd. Intel Foundry Services (IFS), waarbij Intel zich niet langer zou beperken tot eigen ontwerpen, maar ook maar ook chips voor andere bedrijven zal maken, was een van de strategieën die ex-VMware baas Pat Gelsinger aankondigde bij zijn aantreden als CEO van Intel eerder dit jaar. Het is niet bekendgemaakt wanneer de eerste Qualcomm-chips bij Intel van de band zullen rollen.

Wel suggereert Gelsinger dat Qualcomm gebruik zal maken van Intels 20A-technologienode, die in 2024 zal worden uitgerold. En dan komen we meteen aan de nieuwe 'roadmap' die Intel voorstelt. Het gaat om een productieplan dat, in de woorden van Pat Gelsinger op het Intel Accelerated evenement, van het bedrijf tegen 2025 de grootste chipbakker ter wereld moet maken.

Bijbenen

En dat wordt best een opgave, want hoewel Intel (samen met Samsung) al jaren bovenaan de lijst met belangrijkste chipverkopers staat, gaat het met de ontwikkeling van die eigen chips, en dan vooral de eigen microprocessoren, wat minder. Intel liep bij de productie van de 10 nm-chips grote vertragingen op, waardoor alles wat later wordt uitgerold dan de concurrentie, vooral dan die andere processormaker AMD.

Het houdt Intel niet tegen om een ambitieus plan op te stellen. Op die roadmap staat de Intel 4 (tot nu toe gekend als de Rocket Lake 7nm-processor) voor volgend jaar, daarna komt in 2023 de Intel 3, een verbeterde versie van Intel 4. En tegen 2024 moeten dan de Intel 20A chips komen en daarna 18A.

Intel 7?

Als die namen je niets zeggen, is dat overigens omdat Intel zijn benamingssysteem heeft aangepast. Het bedrijf stapt af van de nanometer-namen. Dat betekent dat de eerste chipreeks die uitkomt gewoon de Intel 7 zal heten. Het gaat daarbij om wat tot nu toe de 10nm SuperFin heette, en de eerste chip in die reeks, de Alder Lake, komt later dit jaar uit voor consumenten. De datacentervariant Sapphire Rapids wordt verwacht in 2022. Intel 4 wordt dan de naam van de 7 nm-chips (Meteor Lake en Granite Rapids) die Intel momenteel probeert rond te krijgen, met Intel 3 voor de verbeterde versie.

Interessant wordt het pas echt wanneer je aan de Intel 20A komt. Die chips, gepland voor 2024, zullen namelijk een nieuwe transistor-architectuur bevatten met de naam RibbonFET, de eerste architectuur met transistoren kleiner dan een nanometer. Het gaat meteen ook om de eerste nieuwe architectuur voor transistoren bij Intel sinds 2011.

Een lange weg

Die nieuwe benamingen moeten volgens Intel klanten een beter zicht geven op de technologische vooruitgang van elke chipreeks en waar die technologisch gezien staat. Maar het moet waarschijnlijk ook de laatste jaren te doen vergeten. Op gebied van architectuur loopt Intel namelijk achter. Andere 'foundries' zoals TSMC en Samsung leveren al langer 7 nm-chips en zijn ondertussen 5 nm-chips aan het verschepen. Ook Apple's M1 chip staat op een 5 nm node.

Anderzijds zijn de Intel 7 chips, vanuit technisch en benchmark-perspectief, wel min of meer vergelijkbaar 'meer geavanceerde' chips van concurrenten. Maar het blijft dus een hoop marketing, en klanten zullen zich toch vooral op snelheidstesten moeten baseren als ze echt het onderste uit de kan willen halen. Voorlopig lijkt het ambitieuze plan vooral bedoeld om de klanten en aandeelhouders wat perspectief op de toekomst te geven. Nu is het voor Gelsinger hopen dat al die ontwikkelingen ook lopen zoals gepland.

