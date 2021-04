Intel wil chips bouwen voor auto's, nu de sector met een stevig tekort aan halfgeleiders kampt. De eerste chips zouden over zes tot negen maanden kunnen uitkomen.

Dat zegt Pat Gelsinger, CEO van Intel, na een gesprek tussen bazen van techbedrijven en het Amerikaanse Witte Huis. De wereldwijde industrie lijdt al maanden aan een stevig tekort van halfgeleiders en andere chips, waardoor onder meer autobouwers productievertragingen hebben opgelopen. Het tekort is ondertussen groot genoeg dat de Amerikaanse president zich er zorgen over maakt.

Gelsingers voorstel is om een deel van de productiecapaciteit van Intel om te zetten naar halfgeleiders voor de auto-industrie. Het bedrijf is momenteel vooral actief in computerchips voor servers en mobiele telefoons. Eerder gaf Gelsinger al aan dat hij fabrieken van het bedrijf zou kunnen openstellen om chips te maken voor derden, en dat zouden dus ook autobouwers kunnen zijn.

Intel gaat onder meer 20 miljard dollar investeren in nieuwe chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona, aldus Gelsinger. In de marge daarvan heeft Gelsinger de Amerikaanse overheid ook gevraagd om zwaar te investeren om een deel van de productie van halfgeleiders terug te halen naar de VS.

Een politiek probleem

Op dit moment wordt 12% van de halfgeleiders in de Verenigde Staten gemaakt, een grote meerderheid van de productie gebeurt door TSMC in Taiwan en Samsung in Zuid-Korea. Een reeks watertekorten en aardbevingen, gecombineerd met een sterk gestegen vraag naar chips, leidden de voorbije maanden tot stevige tekorten, met productievertragingen tot gevolg in een reeks sectoren die de chips gebruiken. Vooral de autosector lijkt stevig getroffen.

Daarnaast baren ook politieke spanningen met China de Amerikaanse leiders zorgen. Taiwan wordt door China namelijk gezien als Chinees grondgebied, iets wat Taiwan zelf ontkent. Recente ontwikkelingen in Hong Kong hebben laten zien dat de huidige Chinese regering er haar hand niet voor omdraait om eigen 'territorium' in te palmen.

Investeringen die nu in de sector gebeuren, zouden de productie in de toekomst voor de VS moeten veilig stellen, aldus Gelsinger. 'Ik denk dat de belangrijkste bouwsteen voor onze economische onderhoud en elke aspect van het menselijk leven nu steeds minder binnen onze controle ligt', zegt hij tegen nieuwssite Axios.

