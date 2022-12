De Amerikaanse chipproducent Intel stelt de bouw van nieuwe chipfabrieken bij de Duitse stad Maagdenburg uit. Dat meldt de lokale krant Volksstimme.

Met de bouw van de twee faciliteiten was een bedrag gemoeid van 17 miljard euro. De bouw werd in maart aangekondigd en zou eigenlijk medio volgend jaar moeten beginnen.

Maar volgens Volksstimme zijn de kosten inmiddels gestegen naar 20 miljard euro en wil Intel daarom meer financiële steun van de Duitse overheid voor de bouw van de fabrieken. Tot dusver heeft Duitsland 6,8 miljard euro aan subsidies toegezegd. Intel heeft nu geen datum meer voor ogen voor de bouw van de locaties, aldus de krant.

In een verklaring liet Intel weten dat er veel is veranderd sinds de aankondiging van de bouw in maart van dit jaar. Het bedrijf wijst onder meer op de toenemende geopolitieke spanningen, de hoge inflatie en de afzwakkende vraag naar halfgeleiders. Intel zegt de situatie in de gaten te houden en de investeringen af te stemmen op de marktontwikkelingen.

De Europese Unie heeft een doelstelling om in 2030 een vijfde van alle chips in de wereld te produceren, om zo minder afhankelijk te zijn van Aziatische leveranciers.

