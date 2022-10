De Amerikaanse chipproducent Intel verlaagt opnieuw zijn omzetverwachtingen doordat de vraag naar datacenterchips terugloopt en mensen minder nieuwe computers kopen.

Naast lagere omzetverwachtingen gaat Intel de kosten de komende drie jaar met 10 miljard dollar verlagen. Een van die pistes is het schrappen van banen.

Intel zag in het derde kwartaal de omzet met 20 procent dalen tot 15,3 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst kelderde naar 1 miljard dollar, van 6,8 miljard dollar vorig jaar. Het Californische bedrijf rekent nu voor het gehele jaar op een omzet tussen de 63 miljard tot 64 miljard dollar. Dat was eerder 65 miljard tot 68 miljard dollar. Ook de prognoses voor het vierde kwartaal werden verlaagd.

Extra maatregelen

In een toelichting zegt topman Pat Gelsinger dat de economische omstandigheden steeds uitdagender worden. Hij had afgelopen zomer al gewaarschuwd dat er extra maatregelen genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Volgens persagentschap Bloomberg kunnen er tot 10.000 banen bij het bedrijf op de toch staan, vooral bij de diensten verkoop en marketing. Intel had in juli wereldwijd bijna 114.000 werknemers in dienst.

Intel is trouwens niet de enige hardwareproducent die worstelt met vooruitzichten. De Amerikaanse bouwer van harde schijven voor computers Seagate Technology maakte woensdag nog bekend 3.000 banen te gaan schrappen in verband met de slechte omstandigheden op de computermarkt.

Lees ook: Intel zou duizenden jobs schrappen

