De Amerikaanse chipmaker Intel klaagt de Europese Commissie aan in verband met een megaboete die ze onterecht had opgelegd aan het bedrijf. Intel eist een schadevergoeding van 500 miljoen euro, zo blijkt uit juridische documenten.

De Commissie had Intel in 2009 een boete van 1,06 miljard euro opgelegd omdat het misbruik zou hebben gemaakt van zijn machtspositie om concurrent AMD op verschillende manieren uit de markt te duwen. Intel trok naar het Hof van Justitie in Luxemburg om de boete aan te vechten, maar kreeg in 2014 in eerste instantie nul op het rekest bij het Gerecht van de Europese Unie - een lagere instantie van het Hof. In hoger beroep oordeelde het Hof drie jaar later echter dat het Gerecht geen rekening had gehouden met alle argumenten van Intel en dat het zijn werk moest overdoen.

In januari van dit jaar oordeelde het Gerecht uiteindelijk dat de analyse van de Commissie 'onvolledig' en 'ongeschikt' was om concurrentiebeperkingen aan te tonen. Het besliste dat Intel daarom geen boete moest betalen. Het Amerikaanse chipbedrijf had de boete eerder al voorwaardelijk betaald. Het kreeg het bedrag in februari terug en wil nu vergoed worden voor de misgelopen interesten. De claim werd eind april ingediend.

