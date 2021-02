Een van de grootste Belgische ICT-spelers bundelt de krachten met een van de prominentste zakelijke telecomspelers. Het Limburgse Cegeka en het Brugse Citymesh hebben elkaar gevonden in een markt die volgens hen groter wordt dan klassieke telecom.

Data News spreekt met Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, en Mitch De Geest, CEO van Citymesh. Cegeka nam in december een meerderheidsparticipatie in Citymesh en laat meteen verstaan dat de beginnende telecomactiviteiten van de Limburgse multinational voortaan onder de vlag van Citymesh varen. Maar een overname willen ze het niet noemen. 'Het is joining forces', klinkt het bij Stijn Bijnens.

Had Cegeka al lang een oogje op Citymesh? Of was Citymesh al langer op zoek naar een extra investeerder of overnemer?

Stijn Bijnens: Zo'n samenwerking heeft twee kanten. Ik zit nu twee jaar bij Cegeka maar ik heb altijd sterk geloofd in de convergentie tussen telecom en IT. Door 5G ontstaan daar nu enorme opportuniteiten, het protocol maakt die samengang mogelijk om telecom als een cloudapplicatie te bekijken. En in België was er een opportuniteit om redelijk disruptief cloudoplossingen aan te bieden, vertrekkende vanuit een applicatie.

In dat kader wilden we daar met Cegeka een positie in nemen. We zijn heel sterk in applicaties, in onze eigen cloud en in de publieke cloud. In België was er ook ruimte voor een vierde B2B-operator, dus hebben we besloten er voor te gaan. Maar er zijn nog kandidaten en Citymesh was voor ons de voornaamste challenger. Als je dan de drie bestaande operatoren wil uitdagen dan kan je dat beter samen doen.

Het was samengaan of concurreren. Heeft het lang geduurd voor jullie elkaar vonden?

Bijnens: We zouden concurrenten worden, eens die 5G-markt ontploft of meer strategische vorm krijgt. En twee challengers moeten elkaar niet beconcurreren, dan kan je beter sneller nieuwe oplossingen op een andere manier aanbieden.

We hebben elkaar twee jaar geleden al ontmoet. In het begin is dat aftasten, maar op een gegeven moment merk je wel dat je dezelfde visie hebt.

Mitch De Geest: We hebben in 2019 een aantal mooie zaken kunnen doen rond de haven van Zeebrugge en bij Brussels Airport, waarbij we ons profileerden als uitdager van de drie grote operatoren. Maar we zijn een pure telecomspeler. Wil je die rol van vierde operator opnemen, plannen die Cegeka ook had, dan heb je daar middelen voor nodig.

Alle studies wereldwijd wijzen er op dat de markt voor mobiele private netwerken gaat ontploffen. Dat zal groter worden dan de traditionele telecommarkt. Dat is ook veel investeerders niet ontgaan, dus we hebben veel gesprekken gehad met VC's in België, Londen, Parijs en de VS. Eigenlijk zijn we pas laat met Cegeka beginnen praten, tegen dan waren hun ambities in 5G ook duidelijker.

De core van Cegeka is IT, die van ons is telecom. Wat wij hebben aan spectrum en ervaring met private netwerken, het uitrollen, de core opzetten, dat hebben zij iets minder. Wij misten dan weer de IT-kant: virtualisatie, data science, analytics, want je moet met die data ook iets kunnen doen voor je klant. Daardoor was het snel duidelijk voor ons en voor Stijn en André (Knaepen, voorzitter van Cegeka, nvdr.) dat we beter samen verder gingen.

Noem je dat nu een overname of niet? Wij zien het niet zo omdat we als Citymesh blijven bestaan, ons managementteam blijft ook aandeelhouder, maar we vinden elkaar enorm in hoe we naar de markt kijken en de kennis die we elk afzonderlijk hebben. We zijn beiden zeer complementair. Cegeka zit onder meer in ziekenhuizen, landbouw en logistiek, markten waar wij niet zitten maar waar mobiel-private netwerken een belangrijke rol gaan spelen. Dus ook daar zijn we heel aanvullend.

De haven van Zeebrugge, waar Citymesh een 5G-netwerk opzet.

En die zakelijke telecomtak gaat volgens jullie groter worden dan het huidige telecomlandschap?

Bijnens: Zeker, het hangt natuurlijk af van wat je daaronder telt. Maar we zijn met elf miljoen Belgen en er gaan veel meer dan tien miljoen toestellen op 5G zitten. Dat gaat ook meer waarde bieden dan een abonnement in B2C. Je geeft een cloudoplossing, een dataplatform, je moet naar het geïntegreerde verhaal kijken.

De Geest: Dat willen we net kunnen aanbieden door samen te werken. Heel de value chain rond 5G bundelen.

Gaat 5G ook de use cases voor wifi op termijn kannibaliseren?

Bijnens: Neen. Private mobiele netwerken gaan een deel van die use cases kunnen overnemen, maar wifi zal op bepaalde plaatsen nog wel nut hebben. Bij 5G gaat het over betrouwbaarheid, security, mission critical toepassingen. Daar is het wifi-protocol niet voor geschikt.

Wanneer gaan we de eerste gezamenlijke projecten zien?

De Geest: De energie kruipt nu vooral in het leren kennen van de verschillende afdelingen bij Cegeka en omgekeerd leren zij ons nu beter kennen. De afgelopen weken hebben we veel bijgeleerd, maar we zien ook dat de complementariteit waar we op doelden er wel degelijk is.

Waar wij stoppen, of moeite hebben om verder te gaan, kan Cegeka mooi overnemen en omgekeerd. Cegeka wordt misschien wat nerveus naarmate ze dichter bij de devices komen, wij niet. Maar als het gaat om data lakes dan voelen wij ons minder comfortabel terwijl Cegeka daar net goed thuis in is. De eerste projecten zullen vooral bij elkaars klanten zijn.

Bijnens: Dat zijn vaak de IoT-dossiers bij grote industriële bedrijven of overheidsorganisaties. Die zitten nu stilaan in een situatie waar wifi niet meer volstaat voor hun IoT-projecten, maar 4G of 5G wel. Zeker waar er ook data analytics bij komt kijken, kunnen we nu een concreet voorstel neerleggen.

Het hoofdkantoor van Cegeka aan de Corda Campus. © Cegeka

Is een volledige overname op termijn een optie?

De Geest: Alles kan. We kijken naar wat het beste is voor het bedrijf en vandaag is dat op deze manier.

Bijnens: Deze structuur is niet nieuw voor Cegeka. Binnen de groep hebben we dochterbedrijven die elk hun aandeelhouders, klanten, personeel en partnerschappen hebben, denk bijvoorbeeld aan nexuzhealth op vlak van gezondheidszorg. De toekomst van die dochterorganisaties evolueert naargelang de dynamiek van de markt en wat het beste is voor al die partijen. Citymesh is nu onze poot voor telecom, maar er kunnen op termijn nog overnames bijkomen of andere trajecten in corporate finance.

Dit is niet de laatste telecominvestering van Cegeka?

Bijnens: Het is nooit een eindpunt. Cegeka is een heel gezond bedrijf en we doen overnames op basis van onze eigen cashflow. Dat maakt ons ook zorgzaam, want het zijn de centen die je als team hebt verdient. Maar het laat ons ook toe om verder extern te groeien en Citymesh verder te financieren als er goede projecten op tafel liggen.

Blijft Nokia de voornaamste leverancier van telecommateriaal? Citymesh werkt nauw met hen samen, maar in een eerder interview gaf u ook aan niet warm te lopen voor Chinese partners.

Bijnens: We positioneren ons als een Europees bedrijf voor Europese bedrijven en overheden. Rond cloud en telecom ga je meer regulering zien rond data governance, dus als Europese speler met Europese klanten moet je daar ook geopolitiek rekening mee houden. Verder werken wij met de leveranciers die het beste zijn voor onze klanten en die onze visie van een software defined en gevirtualiseerde cloudomgeving mee onderschrijven.

De Geest: Vanuit telecom moet je realistisch zijn. Kijkend naar de regulering en wat er daar wordt geadviseerd, dan weet je dat het heel moeilijk zou zijn om in mission critical omgevingen, of op luchthavens of bij overheden, met bepaalde spelers te werken. Daarom dat we ook altijd een relatie met een Europese speler hebben nagestreefd. We hebben inderdaad een goede relatie met Nokia, dat mooie oplossingen heeft rond een standalone privaat netwerk.

Maar zoals Stijn zegt hebben we een visie dat telecom zal opschuiven naar IT en we zijn bezig met een bredere marktbevraging, ook bij nieuwe spelers in het telecomlandschap, om zeker te zijn dat we voor alle use cases, fabriekslijnen, campussen, ziekenhuizen enzovoort, disruptief kunnen zijn ten opzichte van een traditionele operator.

Een klassieke operator zoekt één core waar miljoenen mensen op kunnen. Wij zoeken een aanbod met honderden cores waar misschien maar honderd of duizend gebruikers per core opzitten en die liefst ook nog met de publieke cores kan spreken. Dat is een heel andere beleving en je merkt dat traditionele vendors zoals Nokia of Ericsson moeite hebben om daarin bij te benen.

Tegelijk zie je spelers zoals Mavenir en Microsoft, dat recent core spelers overnam, (Affirmed Networks en Metaswitch, nvdr.) daarop inspelen. Dus in de loop van 2021 kijken we samen met de IT-engineers van Cegeka naar wat er mogelijk is en wat het beste pad is richting 4G en 5G. Voor veel klanten is private LTE vandaag nog interessanter dan private 5G. Maar je moet wel kunnen evolueren. Misschien is die keuze niet beperkt tot één vendor, maar gaan we eerder voor bouwblokken van verschillende vendors.

Citymesh heeft ook een akkoord met Proximus voor vaste en mobiele diensten, is dat om buiten de bedrijfsnetwerken te kunnen roamen, of hoe moeten we dat zien?

De Geest: De insteek is daar dat we, bijvoorbeeld voor een private mobile network in een ziekenhuis, met één simkaart in het toestel, dat toestel toelaten op het private netwerk. Maar zodra die klant uit die 'bubbel' gaat, schakelt het over naar het netwerk van Proximus.

Daarbij kan je ook een hele reeks security-instellingen aanpassen, een andere manier van billing, op termijn misschien zelfs een nationale slice nemen en die integreren met het nationale netwerk (zo'n slice laat toe een gescheiden virtueel netwerk op te zetten, op dezelfde apparatuur maar los van andere netwerkactiviteiten, nvdr.). Er zijn operatoren die klanten een slice aanbieden op hun netwerk. Wij bieden een volledige infrastructuur aan voor die fabriek of campus om daarbinnen verschillende slices te gebruiken om bijvoorbeeld prioriteit te geven aan bepaalde zaken.

Binnen zo'n bubbel heb je als bedrijf volledige controle. Wie er op zit en wat er gebeurt, wat doe je als er een probleem of een ramp opduikt? Hoe laat je je netwerk dan nog steeds werken? Die markt breekt nu helemaal open omdat er veel meer bouwblokken zijn om oplossingen uit te werken voor een bepaalde use case.

Mitch De Geest en Stijn Bijnens. © Cegeka

Door de overname gaan alle telecomactiviteiten van Cegeka naar Citymesh. Geeft dat Cegeka meer focus aan haar IT-activiteiten, en wat kan Citymesh nu meer dan wat het zonder Cegeka kon?

Bijnens: Absoluut. We zijn een IT-outsourcer en soms zit daar het netwerk bij en daar krijgt Citymesh nu een brede rol in. We kunnen ons ook meer toeleggen op die netwerklaag. We zien werkplekbeheer groeien als business en ook daar gaat het vandaag niet alleen om een laptop, maar ook om je netwerk, van op eender welke plaats, mogelijk te maken. Maar we kunnen ook volledige verantwoordelijkheid opnemen als er ergens een probleem opduikt bij een klant.

In de cloud ga je door 5G, maar ook door containerisatie en nieuwe softwaretechnieken, alles beter kunnen organiseren. Je kan AI-beeldverwerking in een publieke cloud doen, maar ook een deel op de edge, bijvoorbeeld in een camera zelf. Dat optimaal laten draaien is een zeer boeiend traject en met Citymesh zitten we dichter bij de edge en de netwerkkant. Gartner noemt dat de distributed cloud en we zijn benieuwd hoe zich dat in Europa gaat ontwikkelen.

De Geest: 5G laat ook toe om met bouwblokken te werken en die te verschuiven naargelang het doel. Voor Citymesh kunnen we nu gebruik maken van de datacenters van Cegeka in België en Nederland. Je kan dan dingen bij de klant zetten, maar eventueel met een back-upsysteem in de private cloud of publieke cloud. Daarin kan je gaan combineren om de best mogelijke oplossing aan te bieden.

Dus onder Cegeka zijn er voor Citymesh ook andere projecten mogelijk dan wat jullie tot nu toe deden?

De Geest: Zeker. Naar de implementatie van het telecomluik, naar de betaalbaarheid en het futureproof maken, maar vooral rond data staat Cegeka zeer sterk.

Als we zien wat we nu al van data transporteren, dat komt in een database of een data lake, maar dan moet je die gaan interpreteren en daar je business mee optimaliseren en die kennis hebben we bij Citymesh niet in huis. Cegeka heeft die wel. De waarde van ons netwerk wordt hierdoor ook groter omdat we die kennis kunnen combineren.

Hoe vertaalt zich dat naar de spectrumlicenties die Citymesh en Cegeka nu samen hebben?

Bijnens: Alle spectrum dat we samen hebben gaat nu naar Citymesh.

Is met de combinatie van die frequenties meer mogelijk dan met de individuele licenties apart?

De Geest: Heel eenvoudig uitgelegd: we hebben beiden een stukje 5G-spectrum, Cegeka door de overname van Gridmax. Citymesh heeft in 2020 het laatste stukje 4G-spectrum ook gekocht. Dat wordt nu samengezet waardoor we een duidelijke strategie en roadmap kunnen opstellen.

We hebben spectrum op 5G tot midden 2025. Op 4G hebben we bijvoorbeeld de 2,6 GHz band die we de komende 15 jaar kunnen gebruiken, maar we zien dat ze dat in Nederland ook voor 5G inzetten dus we verwachten dat dat hier ook zal kunnen.

Citymesh heeft daar al eerder geluk in gehad, toen jullie Wimax-spectrum plots ook voor 5G kon worden gebruikt.

De Geest: Dat was een beredeneerde gok. We hadden een stuk Wimax-band gekocht die later is herbestemd voor 5G door Europa. Dat heeft een impact gehad op hoe we als bedrijf verder zijn gegroeid. Door dat nu samen te gooien met het spectrum van Cegeka hebben we genoeg om op te wegen tegen de traditionele operatoren.

Is het dan nu voluit voor 5G of zitten jullie nog 'vast' aan 4G?

De Geest: Voor end user devices begint de ondersteuning van 5G nu op gang te komen. Voor industriële toestellen, bijvoorbeeld rugged devices of push-to-talk is het nog even wachten.

Intussen zijn we al bezig met private netwerken op 4G, of 4,9G zoals Nokia het noemt. Maar met een duidelijke roadmap om naar 5G te upgraden zodra die toestellen er zijn. Zulke dingen kunnen we nu op lange termijn, voor de komende 15 jaar, plannen. Daar is de consolidatie zeer goed voor.

Hoe past Gridmax in dat verhaal? Zij hebben ook 5G-spectrum. Hebben zij nog een meerwaarde nu Citymesh ook bij Cegeka hoort?

Bijnens: Cegeka is een Belgisch bedrijf. We zijn dus ook actief op de Waalse markt waar we ons als lokale speler profileren. We doen dat al langer met NSI als integrator en daar komt voor Citymesh nu Grixmax bij (bij de transactie tussen Cegeka en Citymesh is Gridmax naar Citymesh gegaan, nvdr.). Dus ook los van de spectrumpositie is Gridmax belangrijk voor de lokale aanwezigheid daar.

Is Citymesh op dit moment heel actief op de Waalse markt?

De Geest: Niet enorm, maar vanuit ons wifi-verleden beginnen we daar wel en aantal smartcity-contracten te winnen, onder meer in Marche-en-Famenne en Waver. Daarom zijn we zelf ook blij met Gridmax, zo krijgen wij ook een dochterbedrijf dat onze positie in Wallonië versterkt.

Zien jullie jezelf ook spectrum verhuren aan andere spelers zonder eigen licenties? Met 5G is dat mogelijk op specifieke locaties.

De Geest: Dat is het verhaal van de spectrum broker, maar de vraag daarnaar op de markt is vrij beperkt. Bedrijven willen een oplossing en wij zien meer vraag naar Network-as-a-Service, waar wij de netwerk- en IT-stack voor hen overnemen, zonder dat ze daar interne know-how voor moeten opbouwen om dat draaiende te houden. Ik kan me zelfs bij grote bedrijven moeilijk voorstellen dat de vraag komt om zelf spectrum af te nemen.

Maar wat met andere telecomintegratoren, concurrenten van jullie, die niet meedingen voor spectrum maar wel telecomdiensten aanbieden, zoals E-bo?

Bijnens: Juridisch kan dat, maar ik zie daar het nut niet van in. Een Network-as-a-Service is veel economischer.

De Geest: Bovendien is dat niet altijd evident. In Duitsland laat de regulator toe dat het netwerk in stukjes wordt opgedeeld en lokaal wordt verhuurd. Maar dan moet je ook in de gaten houden dat er geen verstoring is wanneer partij A met de ene vendor werkt en partij B met de andere. Uiteindelijk zijn wij tegenover het BIPT de verantwoordelijke voor dat spectrum. Vertaal dat naar een omgeving zoals de haven van Antwerpen waar je verschillende bedrijfsterreinen hebt. Dan moet je continu in de gaten houden of daar geen conflicten ontstaan.

Is er met zoveel mogelijkheden voor 5G nog ruimte voor cases op 4G of wifi?

De Geest: Op korte termijn zeker wel. Ook voor zaken als wifi 6 verwacht ik dat er de komende tien, misschien zelfs twintig jaar nog een rol is weggelegd voor wifi. Op lange termijn zal alles evolueren naar 5G. Maar we kunnen daar in kiezen, we hebben onze expertise opgebouwd in wifi, we hebben ons spectrum voor 4G en 5G. Daarom moeten we geen oplossing pushen bij klanten. We luisteren naar wat ze willen bereiken en stemmen daar de oplossing op af.

We zagen bijvoorbeeld een containerterminal die alle kranen wil verbinden en ze hadden ervaring met wifi. Daarvoor moet je zeventig wifi-zenders onderhouden en je krijgt een uptime van 96 procent. We hebben dat nu met 4G gedaan, daar werk je met twee zendpunten en krijg je een uptime van meer dan 99 procent.

Bij ziekenhuizen zien we vaak dat alles over het wifi-netwerk loopt. Dat werkt, maar je merkt dat het netwerk onder druk staat want ook de patiënten brengen hun eigen toestellen mee, streamen video, terwijl er tegelijk ook mission critical applications op dat netwerk draaien. Daar zien we de trend dat ziekenhuizen wel upgraden naar wifi 6, voor hun patiënten. Maar daarnaast komt er een mobiel privaat netwerk waar sensoren, voice services en kritieke applicaties op draaien.

We zien een pad naar een toekomst, op dit moment is dat wifi, 4G en 5G, op termijn gaat dat iets zijn waar wifi en 5G ook dichter bij elkaar komen te staan.

En voor wifi?

De Geest: Er is een hele markt voor scholen, beurshallen, hotels enzovoort waar de business case voor private 4G vandaag minder zinvol is. Misschien is de perceptie dat we nu verschuiven weg van wifi, maar dat is niet zo. We hebben onze teams voor wifi, we hebben onze teams voor mobiele netwerken en dat is nu aangevuld met Cegeka dat alles rond data op zich kan nemen.

Natuurlijk kom je sneller in de media met 5G. Als ik morgen een persbericht stuur om te zeggen dat we een wifi-netwerk in Brussel uitrollen, dan staan we daar misschien mee in een krant. Kondigen we aan dat we een 5G-netwerk opzetten, dan staan we op de voorpagina van De Tijd.

Hoe zit het met de internationale ambities van Citymesh? Worden die versneld door de participatie van Cegeka, dat al in grote delen van Europa actief is?

De Geest: Onze hoofdopdracht is nu om de vierde operator in België te worden op de zakelijke markt.

Daarnaast zijn er wel criteria die we hanteren om internationaal te kijken. In eerste instantie als er vragen komen vanuit bedrijven in de Cegeka-groep, dan is het logisch dat wij als kenniscentrum onze diensten aanbieden rond mobiel private netwerken. We willen ook onze klanten internationaal volgen. We doen veel voor de Belgische windmolenparken en we volgen hen steeds vaker naar andere landen.

Dat zijn we aan het doen in Nederland, in de UK waar er nu ook een tweede project aankomt. Er zijn ook een aantal offertes lopende voor windmolenparken aan de Oostkust van de VS rond New York. We verwachten dat dat met de verkiezing van de nieuwe president daar nu in een stroomversnelling komt. Maar dat is momenteel vooral dankzij onze lokale klanten zoals Jan De Nul, Boskalis of DEME die ons meenemen. We hebben daar weinig lokale sales.

Wat we de komende jaren wel actief willen doen is een mooie reference case vertalen naar andere landen. We leveren nu het netwerk bij Brussels Airport en we krijgen vragen van andere luchthavens om te tonen wat we daar precies gedaan hebben. Die drie zaken zorgen wel dat we naar het buitenland kijken naar groei. Maar de focus vandaag ligt zeer sterk op België.

Bijnens: Hetzelfde met onze kennis rond distributed cloud. Ook dat willen we naar andere landen overbrengen.

Ziet Cegeka gelijkaardige telecomplannen in andere landen waar jullie actief zijn?

Bijnens: Voor telecom is de vraag natuurlijk hoe het zit met spectrum. Als we rond spectrum opportuniteiten zien, dan kan dat. Maar elk land heeft een eigen situatie. In België was het vrij uniek dat er ineens ruimte kwam voor een vierde operator, ook gesteund vanuit de politiek. Maar ook dan zal het via Citymesh zijn.

De Geest: Als het over telecom gaat, dan zullen wij eerder de partij zijn die de overnames doet.

