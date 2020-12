Cegeka zet zichzelf op de kaart als vierde B2B-operator. Het neemt een meerderheid in Citymesh, en breidt zo haar 5G-ambities stevig uit.

Cegeka spreekt niet van een overname, wel van een strategische samenwerking waarbij het bedrijf meerderheidsaandeelhouder wordt. Citymesh blijft onder eigen naam bestaan en ook het management, met CEO Mitch De Geest, blijft aan boord.

Cegeka zal van haar kant haar 4G/5G expertise in Citymesh onderbrengen. Denk daarbij onder meer aan het Waals Gridmax, dat Cegeka eerder dit jaar overnam en 4G en 5G frequenties bezit.

'Dankzij deze strategische samenwerking zijn we in staat om de expansie te accelereren, nieuwe innovaties uit te rollen en de échte integratie van 5G in de B2B-markt te realiseren,' zeggen Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, en Mitch De Geest, CEO Citymesh, in een gezamenlijke verklaring

Cegeka en Citymesh worden op die manier samen een stevige vierde operator voor de zakelijke markt. De twee hebben momenteel geen ambitie op de consumentenmarkt, maar willen wel 5G aanbieden voor de zakelijke markt. Denk daarbij aan bedrijfsterreinen of industriële sites.

Telecom + IT

De meerderheidsparticipatie in Citymesh zorgt voor een interessante tandem op de bedrijfsmarkt. Citymesh legt zich al jaren toe op connectiviteit. Aanvankelijk met wifi-netwerken, maar het bedrijf heeft ook frequenties in handen die mogen gebruikt worden voor 5G.

De laatste jaren ontpopte het zich ook op die markt. Zo werkt het bedrijf aan een 5G-netwerk op de haven van Zeebrugge. Amper twee maanden geleden nam het bedrijf een nationale 4G-licentie, opnieuw met oog op de bedrijfsmarkt. Een maand geleden sloot het bedrijf een akkoord met Proximus om ook hun netwerk te kunnen gebruiken.

Daar komt nu de expertise van zwaargewicht Cegeka bij. Die beschikt over decennia aan ervaring op de Belgische (en intussen ook Europese) IT-markt. Met expertise in applicatieontwikkeling, transitie naar de cloud en algemene IT-outsourcing. Door dat te koppelen aan Citymesh worden beiden een stuk slagkrachtiger op de zakelijke telecommarkt waar ze voortaan steviger kunnen opboksen tegen Proximus, Orange of Telenet.

Cegeka heeft haar ambities als zakelijke telecomspeler nooit verborgen. Het bedrijf deed de afgelopen jaren al overnames in die richting en het bedrijf bezit ook een testlicentie voor 5G. Een meerderheidsbelang in Citymesh kan er voor zorgen dat die ambities sneller naar de markt worden gebracht, in een bedrijf dat zich volledig toelegt op telecom.

Exit Ingels & Akkermans

Hoe groot het meerderheidsbelang van Cegeka is wordt niet vrijgegeven, net zoals de financiële details. Wel laat Cegeka weten dat Michel Akkermans en Jurgen Ingels uit Citymesh stappen. Zij stapten tien jaar geleden al in het bedrijf als investeerder.

Naast Cegeka blijven een deel van de aandelen in handen van het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma en het management van Citymesh zelf.

