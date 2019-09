Intracto neemt het Brusselse agentschap Blue4You over. Het is al de tweede overname die het bedrijf deze week bekend maakt.

Met de overname van Blue4You versterkt Intracto zich opnieuw in Brussel. Blue4You staat als Drupal-expert bij zowel Belgische als Europese overheden heel gekend en bouwde de laatste jaren een sterke reputatie uit. Recent won Blue4You nog de raamovereenkomst van de Federale Overheid om gepriviligeerd partner te zijn voor alles wat creatie, development, onderhoud en hosting aangaat voor de federale websites. Belangrijke referenties zijn Belgium.be, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de websites van het Ministerie van Economie, Financiën, Sociale Zekerheid, Mobiliteit en het dit jaar gelanceerde dataportaal openaid.be.

De 15 extra teamleden brengt het totaal van Intracto in België op 375 en in de BeNeLux in totaal op 615. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 2,5 miljoen euro en sloot het boekjaar 2018 af met een winst van weliswaar maar 13.178 euro na belasting. Hoeveel Intracto betaalt voor Blue4You werd niet meegedeeld. Klein detail: Intracto wordt door de overname ook een hofleverancier. "Het feit dat we met de overname nu de site van de Belgische Monarchie mee in portfolio hebben, is leuk meegenomen", aldus Pieter Janssens, oprichter van Intracto. Eerder deze week nam het digital agency ook al Frontmen in Nederland over.