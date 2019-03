Intracto neemt Nederlandse Drupal-specialist over

ezCompany bestaat sinds 2001 en wordt geleid door Bas van der Zalm en Bas van den Nieuwenhuijzen. Het bedrijf telt vijftig werknemers, legt zich toe op Drupal en heeft onder meer Jaguar/Land Rover en Graydon als klant.

Met de overname heeft Intracto voortaan honderd mensen in dienst in Nederland, bovenop de tweehonderd mensen in België, en is het naar eigen zeggen de grootste Drupal-specialist in de Benelux, met 75 gespecialiseerde mensen.

"Om eerlijk te zijn: we waren eigenlijk niet op zoek naar een overnemer. Het begon met een toevallig gesprek op terras met Martijn Vervoordeldonk van Have A Nice Day," zegt Bas van den Nieuwenhuijzen, managing director van ezCompany. "Hij vertelde over de overname van Have A Nice Day door Intracto en hoe positief hij die ervaarde. En zo ging de bal aan het rollen. Samen de grootste Drupal-partij van de Benelux worden leek ons wel wat."

In januari nam Intracto ook al het Mechelse Luon en Raak over. Vorig jaar nam het bedrijf in september Snackbytes over, gevolgd door het Nederlandse Have A Nice Day in november, het Nederlandse BLUE Web Solutions in december.