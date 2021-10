Vaststaat dat Apple vanavond, om 19 uur onze tijd, een digitaal event houdt waar nieuwe hardware zal worden voorgesteld. Hoewel de techreus niet veel meer informatie lost dan een teaserfilmpje met het woord Unleashed, lijkt het erop dat er nieuwe MacBooks Pro in aantocht zijn met de langverwachte M1X-chip.

Na de aankondiging van nieuwe iPhones in september houdt Apple traditiegetrouw meestal ook nog een extra event in oktober of november. Dit jaar is dat niet anders. Website MacRumors verwacht dat het Unleashed-event grotendeels in het teken zal staan van een nieuwe MacBook Pro in de schermmaten 14- en 16-inch.

Sneller en zuiniger

Het woord Unleashed zou daarbij verwijzen naar de power van de kersverse M1X-processor in de toestellen. Al staat die naam nog niet vast: kort voor de lancering doen op het web ook de benamingen M1 Pro en M1 Max de ronde. Apple verruilde de Intel-krachtbronnen in zijn computers en iPads het voorbije jaar door de eigen Silicon M1-chip, die op ARM-technologie is gebaseerd. Uit benchmarks bleek al snel dat deze processor, in de laptops van Apple, aanzienlijk beter en energiezuiniger presteert dan de Intel-chips, zelfs wanneer er aanzienlijk minder RAM in de apparaten huist.

Apple-computers met een M1-processor ondersteunen sowieso maar 16 GB werkgeheugen. En al blijkt dat in de praktijk wel te volstaan (de machines zijn volgens tests minstens zo snel als Intel-MacBooks met 32 GB RAM, met uitzondering van extreem arbeidsintensieve taken zoals 8K-rendering), de volgende generatie M1X-chips zou tot 32 GB werkgeheugen kunnen aansturen. Los daarvan zou de processor zelf ook nog eens gevoelig sneller zijn dan de M1 die nu een klein jaar op de markt is.

Koffiedik

Zoals steeds bij een Apple-event is het verder koffiedik kijken welke features de nieuwe MacBooks Pro nog meer zullen krijgen. MacRumors waagt zich niettemin aan een blik in de glazen bol. Naast grotere schermen met dunnere bezels (en resoluties van 3.024x1.964 en 3.456 x 2.234 pixels) verwacht de techsite de terugkeer van de MagSafe-connector die opladen via USB-C vervangt. Ook zou een aantal andere omstreden kenmerken van de vorige generatie MacBooks geschrapt worden ten gunste van een design dat meer aanleunt bij de modellen van 2016.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

