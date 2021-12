Een goed jaar na de vorige kapitaalronde kondigt het Belgische platform voor fysieke en digitale events een nieuwe verhoging aan. Daarmee worden de internationale plannen verder versterkt.

InviteDesk bestaat sinds 2018 en ontwikkelt eventmarketingsoftware waarbij marketeers en verkopers vlotter kunnen samenwerken voor events. Aanvankelijk lag de focus op fysieke events, maar door corona werd de focus al snel uitgebreid naar webinars, online- en hybride events, allemaal op hetzelfde platform.

In september 2020 kondigde het bedrijf al een kapitaalronde van een half miljoen euro aan. Nu wordt dat aangevuld met nog eens 700.000 euro van zowel bestaande investeerders als nieuwe investeerders in Zweden, waarvan er twee vandaag al aan de slag zijn voor InviteDesk in Zweden.

'Al vanaf onze eerste contacten in het buitenland bleek dat we met onze oplossing een probleem aankaarten dat zich niet beperkt tot België alleen.' Legt medeoprichter Mark Van der kinderen uit. 'Intussen hebben we 2 ervaren entrepreneurs die InviteDesk in Zweden hebben opgestart en waar we al tractie hebben. Daarnaast hebben we klanten in o.a. Nederland, Spanje het Verenigd Koninkrijk en zelfs de VS.'

De verdere internationale groei focust zich vooral op de Nordics en de buurlanden. Voor Duitsland en Frankrijk gebeurt dat met lokale mensen. Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden vanuit België bediend. Al wil het bedrijf aanwezigheid in andere markten niet uitsluiten wanneer de vraag uit bepaalde landen groot wordt. 'Een taal toevoegen aan ons platform is zeer makkelijk', zegt Van der kinderen aan Data News.

