Iran wil nu ook Instagram verbieden

De sociaalnetwerksite Instagram telt in Iran miljoenen gebruikers, die er foto's en video's delen. Maar die gaan vaak in tegen de strenge islamitische voorschriften in het land, vindt het parket. Het gaat dan bijvoorbeeld om beelden van mensen die alcohol drinken, of van schaarsgeklede vrouwen.

Teheran heeft eerder al Twitter, Facebook en Telegram afgesloten voor Iraanse gebruikers. De rechterlijke macht in het land classificeerde ze als "illegaal en immoreel". Volgens waarnemers zijn de beweegredenen van het regime echter vooral politiek. Via sociale media circuleren foto's en video's van betogingen tegen het regime, en er wordt ook opgeroepen tot dergelijke acties. Een jaar geleden, toen er aahoudende protesten plaatsvonden, werd Instagram al tijdelijk geblokkeerd.

Te omzeilen via VPN

Of het verbod op Instagram ook echt effect zal hebben, valt nog af te wachten. Veel Iraniërs omzeilen het verbod op Twitter en Facebook via een VPN-tunnel, waarmee ze via een buitenlandse server op de sociaalnetwerksites geraken. Alleen al de verboden chat-app Telegram wordt door 40 à 45 miljoen Iraniërs gebruikt.