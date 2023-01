is redacteur bij Data News

Het Dendermondse IT1 breidt uit in Oost-Vlaanderen met de overname van de ICT-activiteiten van Vercruysse uit Gent. De oprichters gaan zich vooral op hun eigen software toeleggen.

Vercruysse bestaat al 39 jaar en legt zich onder meer toe op IT-infrastructuur, documentbeheer, kantooroplossingen en haar eigen software PingWin, dat boekhouding en beheer voor KMO's aanbiedt.

Nu verkoopt het haar ICT-activiteiten aan IT1 die er zo onder meer datacenter services bij krijgt. Het bedrijf wil dan ook verder uitbreiden in de cloud.

IT1 wordt geleid door oprichter Mario Van de Voorde. Het bedrijf bestaat intussen 27 jaar en kwam eerder dit jaar nog in het nieuws na het winnen van een raamcontract bij VERA.

De komende maanden wordt het overgenomen bedrijf geïntegreerd in IT1. Bestuurders Linda en Filip Vercruysse blijven aan boord om die transitie te begeleiden en blijven ook samenwerken met IT1. Maar Filip Vercruysse gaat zich nadien vooral toeleggen op de ontwikkeling, verkoop en ondersteuning van PingWin.

Vercruysse bestaat al 39 jaar en legt zich onder meer toe op IT-infrastructuur, documentbeheer, kantooroplossingen en haar eigen software PingWin, dat boekhouding en beheer voor KMO's aanbiedt.Nu verkoopt het haar ICT-activiteiten aan IT1 die er zo onder meer datacenter services bij krijgt. Het bedrijf wil dan ook verder uitbreiden in de cloud.IT1 wordt geleid door oprichter Mario Van de Voorde. Het bedrijf bestaat intussen 27 jaar en kwam eerder dit jaar nog in het nieuws na het winnen van een raamcontract bij VERA.De komende maanden wordt het overgenomen bedrijf geïntegreerd in IT1. Bestuurders Linda en Filip Vercruysse blijven aan boord om die transitie te begeleiden en blijven ook samenwerken met IT1. Maar Filip Vercruysse gaat zich nadien vooral toeleggen op de ontwikkeling, verkoop en ondersteuning van PingWin.