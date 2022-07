VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-government, heeft het derde en laatste perceel van een 4-jarig raamcontract gegund aan IT1.

De Provincie Vlaams-Brabant richtte VERA in 2000 op als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW's, politie- en hulpverleningszones en intercommunales te begeleiden bij de invoering van e-government. Daar hoort ook een grootschalig ICT-raamcontract bij: vroeger onderverdeeld in zeven percelen, tegenwoordig beperkt tot drie. Op die manier tracht VERA hogere volume en dus een betere prijs te bekomen.

Het derde perceel werd zopas gegund aan IT1, een in Dendermonde (Oost-Vlaanderen) gevestigde IT-speler met meer dan veertig medewerkers die sinds 2016 zijn werkingsgebied uitbreidde naar de Provincie Vlaams-Brabant. In september 2020 opende een vestiging in Grimbergen. 'Gezien de centrale ligging, het belang en appreciatie van de klanten rond nabije dienstverlening, leek ons dit een logische stap', zegt Mario Van de Voorde, oprichter en CEO van IT1.

Hybride vergaderen

Binnen het vierjarig VERA-raamcontract staat IT1 in voor de levering van audiovisueel materiaal en diensten aan 'virtuele centrumsteden'. Dat zijn samenwerkingsverbanden van lokale besturen in Vlaams-Brabant. Extra aandacht in dit perceel gaat naar de mogelijkheid om hybride te vergaderen. Zowat alle mogelijke audiovisuele oplossingen kunnen door lokale besturen aangekocht worden via het raamcontract: denk aan interactieve touchscreens, klassikale installaties, digital signage, draadloze presentatiemogelijkheden en kiosk-pc's. Het contract omvat zowel advies, installatie en bekabeling als beheer, opleiding en onderhoud.

ICT-materiaal

In juni werd ook al het perceel voor ICT-materiaal gegund aan Centralpoint België dat ondertussen als Dustin door het leven gaat. Dit perceel bevat desktop pc's van Dell (OptiPlex 5090 Micro), schermen, laptops & docking stations (Dell Latitude 5520), tablets, smartphones en ander (klein) ICT-materiaal.

Netwerkmateriaal en -diensten

VERA gunde eerder dit jaar het perceel rond netwerkmateriaal aan Simac. Lokale besturen die bijvoorbeeld hun hoofdkantoor met bijlocaties willen verbinden kunnen beroep doen op Simac om de nodige apparatuur aan te kopen en te laten installeren. Het gaat dan om zowel de analyse van mogelijke oplossingen als de eigenlijke installatie van firewalls, switches, indoor- en outdoor wireless access points inclusief alle beheer, onderhoud en ondersteuning met ook monitoring en rapportering.

Daarmee zijn alle percelen ondertussen dus toegekend van het raamcontract dat nog tot en met 2026 loopt. VERA treedt in deze constructie op als aankoopcentrale, wat het voor de lokale besturen makkelijker maakt om hun ICT-voorzieningen aan te schaffen zonder extra omslachtige en tijdsrovende aanbestedingen.

De Provincie Vlaams-Brabant richtte VERA in 2000 op als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW's, politie- en hulpverleningszones en intercommunales te begeleiden bij de invoering van e-government. Daar hoort ook een grootschalig ICT-raamcontract bij: vroeger onderverdeeld in zeven percelen, tegenwoordig beperkt tot drie. Op die manier tracht VERA hogere volume en dus een betere prijs te bekomen.Het derde perceel werd zopas gegund aan IT1, een in Dendermonde (Oost-Vlaanderen) gevestigde IT-speler met meer dan veertig medewerkers die sinds 2016 zijn werkingsgebied uitbreidde naar de Provincie Vlaams-Brabant. In september 2020 opende een vestiging in Grimbergen. 'Gezien de centrale ligging, het belang en appreciatie van de klanten rond nabije dienstverlening, leek ons dit een logische stap', zegt Mario Van de Voorde, oprichter en CEO van IT1.Binnen het vierjarig VERA-raamcontract staat IT1 in voor de levering van audiovisueel materiaal en diensten aan 'virtuele centrumsteden'. Dat zijn samenwerkingsverbanden van lokale besturen in Vlaams-Brabant. Extra aandacht in dit perceel gaat naar de mogelijkheid om hybride te vergaderen. Zowat alle mogelijke audiovisuele oplossingen kunnen door lokale besturen aangekocht worden via het raamcontract: denk aan interactieve touchscreens, klassikale installaties, digital signage, draadloze presentatiemogelijkheden en kiosk-pc's. Het contract omvat zowel advies, installatie en bekabeling als beheer, opleiding en onderhoud.In juni werd ook al het perceel voor ICT-materiaal gegund aan Centralpoint België dat ondertussen als Dustin door het leven gaat. Dit perceel bevat desktop pc's van Dell (OptiPlex 5090 Micro), schermen, laptops & docking stations (Dell Latitude 5520), tablets, smartphones en ander (klein) ICT-materiaal.VERA gunde eerder dit jaar het perceel rond netwerkmateriaal aan Simac. Lokale besturen die bijvoorbeeld hun hoofdkantoor met bijlocaties willen verbinden kunnen beroep doen op Simac om de nodige apparatuur aan te kopen en te laten installeren. Het gaat dan om zowel de analyse van mogelijke oplossingen als de eigenlijke installatie van firewalls, switches, indoor- en outdoor wireless access points inclusief alle beheer, onderhoud en ondersteuning met ook monitoring en rapportering.Daarmee zijn alle percelen ondertussen dus toegekend van het raamcontract dat nog tot en met 2026 loopt. VERA treedt in deze constructie op als aankoopcentrale, wat het voor de lokale besturen makkelijker maakt om hun ICT-voorzieningen aan te schaffen zonder extra omslachtige en tijdsrovende aanbestedingen.