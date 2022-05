IT-reseller Centralpoint - nu Dustin - ambieert op lange termijn een rol als volwaardige IT-partner. Op korte termijn staat groei in datacenters, aanbestedingen en managed services op de agenda.

De Zweedse Dustin Group nam een goed jaar geleden de van origine Nederlandse IT-reseller Centralpoint over, die ook in België actief is. Centralpoint was het fusiebedrijf van Infotheek, Centralpoint en Scholten Awater. Ondertussen is de integratie in Dustin Group helemaal rond én verdwijnt ook de naam Centralpoint. Voortaan gaat de snelgroeiende IT-reseller als Dustin door het leven, met Alexander Goes als country manager voor België.

Groei met 35 procent

De ambities zijn er na de overname niet minder op geworden. 'We groeiden de afgelopen drie jaar met meer dan 30 procent, zowel in omzet als ebitda. Het afgelopen jaar zelfs 35 procent', vertelt Goes aan Data News. Of het dan toch niet jammer is om de bekende merknaam Centralpoint te laten verdwijnen? 'Nee hoor, dat was nooit een optie om die te behouden. We zijn vastberaden om Dustin als merk ook in ons land sterk neer te zetten en hebben daar ook een sterk plan klaar voor. In de resellerwereld draait trouwens alles om schaal, dus we hebben er zeker ook belang bij om de Dustin-naam ook hier te laten inburgeren.

Grootste B2B IT-reseller worden

Dustin zet door met de ambitie die er ook voordien al was om de grootste B2B IT-reseller van ons land te worden. Op Europees niveau is Dustin Group volgens cijfers van Canalys momenteel de nummer 10. Bechtle - ook ijzersterk in ons land - en Computacenter staan bovenaan, gevolgd door SoftwareONE. Om die groei te bewerkstellingen, wil Goes verder omhoogklimmen op de IT-ladder en van Dustin snel een VAR, Value Added Reseller maken. Maar ook nieuwe acquisities sluit Goes zeker niet op. 'Zoals ik al zei, in onze business draait alles om schaal. Dat zorgt voor extra inkoopkracht bij leveranciers en die is nodig om klanten tevreden te stellen', klinkt het.

'We gaan dus meer en meer inzetten op services. Ons portfolio gaan we uitbreiden om een antwoord op élke IT-vraag te bieden. We gaan zeker inzetten op datacentergedreven aanbestedingen. Daar willen we volume mee halen en dat moet voor ons een vliegwiel worden om meer managed services te kunnen aanbieden', verduidelijkt Goes het groeiplan. Er is net een bidmanager aangeworven, naast heel wat nieuwe tweetalige collega's. 'Specifiek voor kmo's mikken we ook extra op het Waalse landsdeel', aldus de country manager.

V

olwaardige IT-partner worden

Op iets langere termijn wil Alexander Goes zijn 'lokale' Dustin laten uitgroeien tot een volwaardige IT-partner, naar het model van alle andere landen waarin Dustin momenteel actief is. 'De groei zit nu op ongeveer 2 miljard omzet. Dat willen we tegen 2025 verdubbelen. Het is duidelijk dat ons land een belangrijk deel van die verdubbeling voor zijn rol wil nemen. Tegen uiterlijk 2026 willen we in België ook de rol van IT-partner helemaal opnemen. Maar als het sneller kan, graag', besluit hij lachend.

De Zweedse Dustin Group nam een goed jaar geleden de van origine Nederlandse IT-reseller Centralpoint over, die ook in België actief is. Centralpoint was het fusiebedrijf van Infotheek, Centralpoint en Scholten Awater. Ondertussen is de integratie in Dustin Group helemaal rond én verdwijnt ook de naam Centralpoint. Voortaan gaat de snelgroeiende IT-reseller als Dustin door het leven, met Alexander Goes als country manager voor België.De ambities zijn er na de overname niet minder op geworden. 'We groeiden de afgelopen drie jaar met meer dan 30 procent, zowel in omzet als ebitda. Het afgelopen jaar zelfs 35 procent', vertelt Goes aan Data News. Of het dan toch niet jammer is om de bekende merknaam Centralpoint te laten verdwijnen? 'Nee hoor, dat was nooit een optie om die te behouden. We zijn vastberaden om Dustin als merk ook in ons land sterk neer te zetten en hebben daar ook een sterk plan klaar voor. In de resellerwereld draait trouwens alles om schaal, dus we hebben er zeker ook belang bij om de Dustin-naam ook hier te laten inburgeren.Dustin zet door met de ambitie die er ook voordien al was om de grootste B2B IT-reseller van ons land te worden. Op Europees niveau is Dustin Group volgens cijfers van Canalys momenteel de nummer 10. Bechtle - ook ijzersterk in ons land - en Computacenter staan bovenaan, gevolgd door SoftwareONE. Om die groei te bewerkstellingen, wil Goes verder omhoogklimmen op de IT-ladder en van Dustin snel een VAR, Value Added Reseller maken. Maar ook nieuwe acquisities sluit Goes zeker niet op. 'Zoals ik al zei, in onze business draait alles om schaal. Dat zorgt voor extra inkoopkracht bij leveranciers en die is nodig om klanten tevreden te stellen', klinkt het.'We gaan dus meer en meer inzetten op services. Ons portfolio gaan we uitbreiden om een antwoord op élke IT-vraag te bieden. We gaan zeker inzetten op datacentergedreven aanbestedingen. Daar willen we volume mee halen en dat moet voor ons een vliegwiel worden om meer managed services te kunnen aanbieden', verduidelijkt Goes het groeiplan. Er is net een bidmanager aangeworven, naast heel wat nieuwe tweetalige collega's. 'Specifiek voor kmo's mikken we ook extra op het Waalse landsdeel', aldus de country manager. VOp iets langere termijn wil Alexander Goes zijn 'lokale' Dustin laten uitgroeien tot een volwaardige IT-partner, naar het model van alle andere landen waarin Dustin momenteel actief is. 'De groei zit nu op ongeveer 2 miljard omzet. Dat willen we tegen 2025 verdubbelen. Het is duidelijk dat ons land een belangrijk deel van die verdubbeling voor zijn rol wil nemen. Tegen uiterlijk 2026 willen we in België ook de rol van IT-partner helemaal opnemen. Maar als het sneller kan, graag', besluit hij lachend.