De Italiaanse plannen om te investeren in één glasvezelnetwerk dat andere operatoren kunnen gebruiken, botst op weerstand in de politiek. Vooral de rol van Telecom Italia ligt gevoelig.

De plannen komen er op neer dat het netwerk van Telecom Italia wordt samengevoegd met dat van Open Fiber. Het doel is één breedbandnetwerk waar alle, ook concurrerende, spelers gebruik van kunnen maken.

Maar Telecom Italia (TIM) heeft al laten verstaan dat het in zo'n netwerk minstens 50 procent van de aandelen wil. Maar dat is niet naar de zin van Stefano Buffagni, viceminister onder de minister van Industrie. Vergelijkbaar met een staatssecretaris bij ons.

"Onder een regulatorisch en antitrustprofiel, kan een enkel netwerkbedrijf dat wholesalediensten levert aan alle operatoren niet in de handen zijn van één verticaal geïntegreerde meerderheidsaandeelhouder," zegt hij in de Italiaanse krant la Repubblica.

Telecom Italia zou in zo'n situatie zowel het breedbandnetwerk voor de meerderheid bezitten, dat netwerk aanbieden aan andere operatoren, maar zelf ook diensten leveren die concurreren met die andere operatoren.

De situatie is niet vergelijkbaar met de ambitie van Proximus. Daar wil men ook één glasvezelnetwerk bouwen dat ook open staat voor concurrenten. Maar er zijn wel degelijk verschillen, zo zijn er vandaag ook de netwerken van Telenet en Voo die breedband tot bij de eindgebruiker brengt, en doet Proximus dat grotendeels op eigen kracht. In Italië kijkt men voor de uitbouw van hun netwerk ook naar geld uit het Europees herstelfonds. Dat dat geld zo de activiteiten van één bedrijf, Telecom Italia, zou ondersteunen ligt ook gevoelig.

