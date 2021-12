is redacteur bij Data News

De Italiaanse regulator legt Amazon een stevige boete op omdat het haar eigen logistieke diensten bevoordeelt.

De boete van 1,13 miljard euro komt er omdat Amazon haar eigen logistieke dienst, Fullfillment by Amazon, bevoordeelt op Amazon.it, waar ook externe verkopers producten aan bieden.

Dat benadeelt andere logistieke diensten en versterkt de dominantie van Amazon nog verder, oordeelt de Italiaanse regulator. Amazon zelf geeft tegenover Reuters geen commentaar op de veroordeling.

Amazon ligt de laatste maanden wel meer onder vuur. Zo onderzoekt de Europese Commissie momenteel ook of Amazon die logistieke diensten misbruikt, en loopt er een tweede onderzoek rond data die het bedrijf verzamelt over externe verkopers, om nadien beter te concurreren met die verkopers.

