De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft Google en Apple een boete van in totaal 20 miljoen euro opgelegd wegens ongepaste handelspraktijken.

Volgens de antitrustcommissie hebben beide bedrijven elk op twee vlakken de consumentenwetgeving overtreden. Zo hebben ze onvoldoende informatie verstrekt aan hun klanten en bedienden ze zich van agressieve praktijken om consumentengegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken, luidt het.

Zowel Google als Apple verzamelt gegevens van gebruikers, maar de twee digitale reuzen laten echter na om onmiddellijke en duidelijke informatie te verstrekken met betrekking tot het het verwerven en gebruiken van die gegevens voor commerciële doeleinden, hekelt de mededingingsautoriteit. De waakhond laakt ook de 'agressieve praktijken' die beide ondernemingen er op nahouden.

Zo zou Google al tijdens het aanmaken van een account door een gebruiker voorzien in een pre-activatie van de overdracht en het gebruik van gegevens door Google, zonder dat er verdere stappen worden ingebouwd waarbij de gebruiker die keuze kan bevestigen of wijzigen, aldus de mededeling van de mededingingsautoriteit. Ook bij Apple krijgt de consument niet voldoende de kans om al dan niet te kiezen voor het delen van zijn of haar gegevens.

Dinsdag legde de onafhankelijke autoriteit al een zware boete van 200 miljoen euro op aan Amazon en Apple, omdat de technologiereuzen samenspanden om de toegang van Apple-verkopers tot de webwinkel van Amazon te beperken.

Volgens de antitrustcommissie hebben beide bedrijven elk op twee vlakken de consumentenwetgeving overtreden. Zo hebben ze onvoldoende informatie verstrekt aan hun klanten en bedienden ze zich van agressieve praktijken om consumentengegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken, luidt het.Zowel Google als Apple verzamelt gegevens van gebruikers, maar de twee digitale reuzen laten echter na om onmiddellijke en duidelijke informatie te verstrekken met betrekking tot het het verwerven en gebruiken van die gegevens voor commerciële doeleinden, hekelt de mededingingsautoriteit. De waakhond laakt ook de 'agressieve praktijken' die beide ondernemingen er op nahouden.Zo zou Google al tijdens het aanmaken van een account door een gebruiker voorzien in een pre-activatie van de overdracht en het gebruik van gegevens door Google, zonder dat er verdere stappen worden ingebouwd waarbij de gebruiker die keuze kan bevestigen of wijzigen, aldus de mededeling van de mededingingsautoriteit. Ook bij Apple krijgt de consument niet voldoende de kans om al dan niet te kiezen voor het delen van zijn of haar gegevens.Dinsdag legde de onafhankelijke autoriteit al een zware boete van 200 miljoen euro op aan Amazon en Apple, omdat de technologiereuzen samenspanden om de toegang van Apple-verkopers tot de webwinkel van Amazon te beperken.