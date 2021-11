De Belgische identiteits-app Itsme was woensdagavond een tijdlang niet beschikbaar in de Play Store van Google. Inmiddels is de toepassing weer gewoon te downloaden. Er zou een probleem zijn geweest met het validatieproces.

Met bijna zes miljoen Belgische gebruikers geldt Itsme als een van de populairste apps in ons land. Opmerkelijk dus dat de toepassing woensdagavond even van de digitale aardbodem leek te zijn verdwenen: wie de app wilde installeren via de Play Store, Googles officiële downloadwinkel, ving bot.

Geen impact bij bestaande gebruikers

'Een probleem bij het validatieproces lag aan de basis van deze tijdelijke onbeschikbaarheid', zegt Sylvie Vandevelde, woordvoerder van Belgian Mobile ID, het consortium van banken en mobiele operatoren achter de applicatie. Door een nieuw validatieproces vereist Google voortaan een test-account waarmee het bedrijf de app zelf kan uitproberen. 'Maar dat is bij een identiteits-app als Itsme onmogelijk', stelt Vandevelde. 'Zo'n account aanmaken in de productie-omgeving zou immers overeenkomen met de creatie van een valse identiteit, waarmee wél rechtsgeldige acties zouden kunnen worden bevestigd. De regelgevingen waaraan Itsme moet voldoen, laten dit niet toe.'

Intussen zijn de ontwikkelaars van Itsme in overleg met Google om hiervoor een oplossing te vinden. Voorlopig lijkt de internetgigant begrip te hebben voor de uitzonderingspositie van de Belgische identiteits-app, want sinds 23:45 uur gisteravond is Itsme weer terug in de Play Store te vinden. De woordvoerder benadrukt dat bestaande Itsme-gebruikers geen impact hebben ondervonden.

Eerder deze maand, op 8 november, was dat wel het geval. Toen was Itsme een tijdlang niet te gebruiken door een technische storing 'op netwerkniveau'.

Digitale identiteit

Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring.

Met bijna zes miljoen Belgische gebruikers geldt Itsme als een van de populairste apps in ons land. Opmerkelijk dus dat de toepassing woensdagavond even van de digitale aardbodem leek te zijn verdwenen: wie de app wilde installeren via de Play Store, Googles officiële downloadwinkel, ving bot.'Een probleem bij het validatieproces lag aan de basis van deze tijdelijke onbeschikbaarheid', zegt Sylvie Vandevelde, woordvoerder van Belgian Mobile ID, het consortium van banken en mobiele operatoren achter de applicatie. Door een nieuw validatieproces vereist Google voortaan een test-account waarmee het bedrijf de app zelf kan uitproberen. 'Maar dat is bij een identiteits-app als Itsme onmogelijk', stelt Vandevelde. 'Zo'n account aanmaken in de productie-omgeving zou immers overeenkomen met de creatie van een valse identiteit, waarmee wél rechtsgeldige acties zouden kunnen worden bevestigd. De regelgevingen waaraan Itsme moet voldoen, laten dit niet toe.'Intussen zijn de ontwikkelaars van Itsme in overleg met Google om hiervoor een oplossing te vinden. Voorlopig lijkt de internetgigant begrip te hebben voor de uitzonderingspositie van de Belgische identiteits-app, want sinds 23:45 uur gisteravond is Itsme weer terug in de Play Store te vinden. De woordvoerder benadrukt dat bestaande Itsme-gebruikers geen impact hebben ondervonden.Eerder deze maand, op 8 november, was dat wel het geval. Toen was Itsme een tijdlang niet te gebruiken door een technische storing 'op netwerkniveau'.Itsme werd in 2017 ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds. Sinds 2018 is Itsme door de Belgische overheid als digitale identiteit erkend en wordt de dienst door heel wat federale en regionale overheidsdiensten ingezet voor identificatie, authenticatie en goedkeuring.