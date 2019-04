Jaguar Land Rover wil chauffeurs cryptomunten geven in ruil voor data

Mensen met een Jaguar of een Land Rover kunnen binnenkort virtueel geld krijgen van de automaker. Daarvoor moeten ze wel gegevens delen, bijvoorbeeld over de toestand op de weg, zoals files en kuilen. Het verdiende geld komt in een smart wallet waarmee ze onderweg een kop koffie zouden kunnen kopen of tolgeld betalen.

Met een smart wallet aan boord moet je met het verdiende geld onder meer tolgeld kunnen betalen. © Jaguar Land Rover