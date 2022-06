Data News heeft Jan Hollez, co-founder & CTO van technologiebedrijf Deliverect, uitgeroepen tot ICT Personality of the Year 2022. Dat gebeurde op de 23ste editie van de Data News Awards for Excellence, die donderdagavond werden uitgereikt tijdens een prestigieuze gala-avond.

'Met Jan Hollez kiezen we voor een gedreven, ambitieuze ondernemer die zijn technische achtergrond combineert met een strategische visie en daarnaast ook bijzondere aandacht heeft voor de 450 werknemers die Deliverect ondertussen al telt', zegt Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur van Data News. 'Op amper vier jaar tijd een start-up laten uitgroeien tot een technologiebedrijf met een waarde van nu al meer dan een miljard dollar: het is weinigen gegeven.'

Perfecte taakverdeling

Jan Hollez verdeelt de taken perfect met CEO Zhong Xu: samen richtten ze eerder ook al Posios op, dat uiteindelijk verkocht werd aan het Canadese Lightspeed. Het is vanuit die ervaring dat het duo merkte dat het efficiënt managen van online bestellingen een acuut probleem was voor de horeca: met Deliverect als nieuwe start-up tot gevolg.

De Data News Awards for Excellence bekronen jaarlijks bedrijven die zich met hun producten en diensten in de ICT-sector hebben onderscheiden. Met 1.300 gasten, onder wie talloze topmensen uit de IT- en zakenwereld, was het evenement op 2 juni de grootste editie ooit.

Een professionele jury bestaande uit IT-prominenten bepaalt welke bedrijven winnen. De redactie van Data News kiest de ICT Personality of the Year 2022.

'Met Jan Hollez kiezen we voor een gedreven, ambitieuze ondernemer die zijn technische achtergrond combineert met een strategische visie en daarnaast ook bijzondere aandacht heeft voor de 450 werknemers die Deliverect ondertussen al telt', zegt Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur van Data News. 'Op amper vier jaar tijd een start-up laten uitgroeien tot een technologiebedrijf met een waarde van nu al meer dan een miljard dollar: het is weinigen gegeven.'Jan Hollez verdeelt de taken perfect met CEO Zhong Xu: samen richtten ze eerder ook al Posios op, dat uiteindelijk verkocht werd aan het Canadese Lightspeed. Het is vanuit die ervaring dat het duo merkte dat het efficiënt managen van online bestellingen een acuut probleem was voor de horeca: met Deliverect als nieuwe start-up tot gevolg. De Data News Awards for Excellence bekronen jaarlijks bedrijven die zich met hun producten en diensten in de ICT-sector hebben onderscheiden. Met 1.300 gasten, onder wie talloze topmensen uit de IT- en zakenwereld, was het evenement op 2 juni de grootste editie ooit.Een professionele jury bestaande uit IT-prominenten bepaalt welke bedrijven winnen. De redactie van Data News kiest de ICT Personality of the Year 2022.