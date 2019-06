Els Bellens is redactrice bij Data News.

In Japan zal je Bob moeten zijn als je een drone wil gebruiken. De overheid daar heeft het bij wet verboden om met drones te vliegen als je dronken bent.

Het verbod is een onderdeel van een pakket maatregelen rond drones. Wie betrapt wordt op dronken dronen met een toestel van meer dan 200 gram kan een boete krijgen tot 300.000 yen (zo'n 2.460 euro), en tot een jaar in de gevangenis.

Het ministerie van Transport ziet het dan ook als een gevaarlijke activiteit. Daarom worden bepaalde stunts, zoals het invliegen op massa's, ook zwaar beboet, of je nu in nuchtere toestand bent of niet.

Drones zijn meestal lichte toestellen, die met propellers vliegen en van op afstand bediend worden. Ze kunnen voor stevige problemen zorgen als ze niet met de nodige omzichtigheid gebruikt worden. Eind vorig jaar legden drones urenlang alle vluchten op de Britse luchthaven van Gatwick stil.