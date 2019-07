Japan voert restricties in op uitvoer van technologie naar Zuid-Korea. De relatie tussen de landen is 'aanzienlijk ondermijnd', zegt de Japanse overheid.

Vanaf donderdag zullen Japanse bedrijven individuele uitvoervergunningen moeten aanvragen voor de uitvoer van bepaalde materialen die gebruikt worden in halfgeleiders of in de productie van smartphones.

De Koreanen hebben al gereageerd: ze hebben een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie. Volgens de Zuid-Koreaanse minister van Industrie Sung Yun Mo is de beslissing een antwoord op een arrest van het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof van vorig jaar over compensaties door Japanse bedrijven voor dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Advocaten lieten activa van Japanse bedrijven in Zuid-Korea in beslag nemen via lokale rechtbanken, om die te verkopen als de bedrijven zouden weigeren te praten over die compensaties.