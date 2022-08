De Japanse minister voor digitalisering Taro Kono wil af van de verplichting om diskettes en CD-ROM's te gebruiken voor het uploaden van data naar de overheid.

Het is een vreemd gegeven anno 2022, maar het Aziatische land heeft in haar wetteksten heel wat regels staan over hoe data mag worden bezorgd aan de overheid. In totaal zijn er zo'n 1.900 regels rond en velen komen neer op het gebruik van floppy's/diskettes of CD's. Naarmate de wereld digitaliseert zijn die zaken nooit aangepast, maar daar wil Kono nu komaf mee maken.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online. — KONO Taro (@konotaromp) August 31, 2022

Het nieuws komt er naar aanleiding van een Japanse conferentie rond de digitale maatschappij. Japan wil burgers meer mogelijkheden geven om overheidsdiensten digitaal te gebruiken, wat wil zeggen dat er veel meer data wordt verzonden naar die overheid. Maar de huidige regels daarvoor zijn een obstakel. Uploaden via het internet wordt niet vermeld in die regels en dus daarom technisch gezien niet toegestaan.

Dergelijke procedures zijn geen unicum, ook buiten Japan. Vaak stammen ze af van wetten toen de eerste digitale of elektronische toepassingen zijn ontwikkeld, op basis van de toestellen en dragers uit die tijd.

Floppy's voor kernwapens

Een bekend voorbeeld daarvan zijn de lanceeropdrachten voor kernwapens in de VS. In 2014 leerde het grote publiek dat die nog steeds steunen op één oude computer, met behulp van 8 inch floppy's. Dat is de voorloper van de harde 3,5 inch diskette die begin jaren negentig zeer gangbaar was. In 2019 raakte bekend dat de VS haar systemen had gemoderniseerd.

Het is een vreemd gegeven anno 2022, maar het Aziatische land heeft in haar wetteksten heel wat regels staan over hoe data mag worden bezorgd aan de overheid. In totaal zijn er zo'n 1.900 regels rond en velen komen neer op het gebruik van floppy's/diskettes of CD's. Naarmate de wereld digitaliseert zijn die zaken nooit aangepast, maar daar wil Kono nu komaf mee maken.Het nieuws komt er naar aanleiding van een Japanse conferentie rond de digitale maatschappij. Japan wil burgers meer mogelijkheden geven om overheidsdiensten digitaal te gebruiken, wat wil zeggen dat er veel meer data wordt verzonden naar die overheid. Maar de huidige regels daarvoor zijn een obstakel. Uploaden via het internet wordt niet vermeld in die regels en dus daarom technisch gezien niet toegestaan.Dergelijke procedures zijn geen unicum, ook buiten Japan. Vaak stammen ze af van wetten toen de eerste digitale of elektronische toepassingen zijn ontwikkeld, op basis van de toestellen en dragers uit die tijd.Floppy's voor kernwapensEen bekend voorbeeld daarvan zijn de lanceeropdrachten voor kernwapens in de VS. In 2014 leerde het grote publiek dat die nog steeds steunen op één oude computer, met behulp van 8 inch floppy's. Dat is de voorloper van de harde 3,5 inch diskette die begin jaren negentig zeer gangbaar was. In 2019 raakte bekend dat de VS haar systemen had gemoderniseerd.