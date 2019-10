Het Amerikaanse leger is gestopt met het gebruik van 8 inch floppy disks. Die werden nog steeds gebruikt om lanceeropdrachten voor nucleaire wapens te geven.

Het gebruik van floppy disks raakte in 2014 breed bekend na een uitzending van het Amerikaanse programma 60 Minutes. Ze werden gebruikt door één oude computer en kunnen ingezet worden om noodoproepen uit te sturen tussen nucleaire commandoposten en strijdkrachten in het veld.

In 2016 was er al een plan om de systemen, daterend uit de jaren zeventig, grondig te moderniseren. Of dat project al klaar is, is niet bekend, maar tegenover C4isrnet.com zegt Luitenant-Kolonel Jason Rossi van het Amerikaanse leger dat het systeem met floppy's nu vervangen is door een "zeer veilige solid state digital storage solution."

Voor de iets jongere lezers: 8 inch floppy disks zijn de voorlopers van usb-sticks. Ze ontstonden eind jaren zestig en kwamen begin jaren zeventig commercieel op de markt. Later werden ze vervangen door hardere 3,5 inch diskettes (in het Engels ook floppy genoemd), die op hun beurt werden opgevolgd door (herschrijfbare) CD's, DVD's, blu ray, maar ook geheugenkaarten en usb-sticks.

Rossi nuanceert ook dat de prehistorische technologie zijn voordelen heeft. Omdat het zo oud is, is het ook veiliger. "Je kan niet zomaar iets hacken dat geen IP-adres heeft. Het is een zeer uniek systeem, oud en zeer goed."