Wie dat wil, kan vanaf nu ook in ons land een Blue-abonnement nemen. Twitter heeft zijn abonnementsformule uitgebreid naar twintig landen, waaronder de Benelux.

Dat valt te lezen op de helppagina van Twitter. Twitter Blue is het betalende abonnement dat het sociale medium in december vorig jaar lanceerde. Het is een van de manieren waarmee CEO Elon Musk probeert om bij de dienst winstgevend te maken. Het blauwe verificatievinkje voor Blue kost acht dollar of zo'n zeven euro per maand en geeft je onder meer voorrang in het algoritme. Betalende gebruikers kunnen ook langere video's plaatsen, zien minder advertenties en krijgen tweestapsverificatie via sms (iets wat voor niet-betalende gebruikers vorige maand werd uitgezet).

Vanaf vandaag wordt het systeem uitgebreid naar twintig Europese landen, waaronder België, Nederland en Luxemburg. Gebruikers in grotere landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland konden al een abonnement nemen. In totaal is Twitter Blue nu in 35 landen beschikbaar.

