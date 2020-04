Opnieuw stoelendans aan de top van de Duitse techgigant SAP. Zes maanden na de installatie van een duo aan het hoofd van het bedrijf, stapt een van de co-CEO's weer op.

Jennifer Morgan stond zes maanden, samen met Christian Klein, als co-CEO aan het hoofd van SAP. Dat duo werd geïnstalleerd na het vertrek van Bill McDermott, die negen jaar lang de plak zwaaide bij de softwaremaker.

Dat duo CEO's werd in oktober nog gezien als de juiste oplossing voor SAP. Het is ook niet de eerste keer dat de ERP-gigant een tweeledig leiderschap had.

Maar zes maanden later is het weer uit. Volgens SAP is de beslissing om Jennifer Morgan te laten gaan een gevolg van de coronacrisis. "Meer dan ooit vereist het huidige klimaat dat bedrijven snel actie kunnen nemen en dat wordt het best ondersteund door een duidelijke leiderschapsstructuur", aldus de ERP- gigant in een mededeling.

Morgan verlaat het bedrijf op 30 april en Klein blijft dan als enige CEO over.

Jennifer Morgan stond zes maanden, samen met Christian Klein, als co-CEO aan het hoofd van SAP. Dat duo werd geïnstalleerd na het vertrek van Bill McDermott, die negen jaar lang de plak zwaaide bij de softwaremaker. Dat duo CEO's werd in oktober nog gezien als de juiste oplossing voor SAP. Het is ook niet de eerste keer dat de ERP-gigant een tweeledig leiderschap had. Maar zes maanden later is het weer uit. Volgens SAP is de beslissing om Jennifer Morgan te laten gaan een gevolg van de coronacrisis. "Meer dan ooit vereist het huidige klimaat dat bedrijven snel actie kunnen nemen en dat wordt het best ondersteund door een duidelijke leiderschapsstructuur", aldus de ERP- gigant in een mededeling. Morgan verlaat het bedrijf op 30 april en Klein blijft dan als enige CEO over.