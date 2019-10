Bill McDermott vertrekt na negen jaar als CEO bij het Duitse softwarebedrijf SAP. Hij wordt opgevolgd door twee co-CEO's.

Een reden voor zijn vertrek is niet bekend. SAP laat weten dat McDermott besluit om zijn contract niet te vernieuwen en meteen stopt als CEO. Wel blijft hij nog aan als adviseur de komende twee maanden.

Jennifer Morgan en Christian Klein, tot voor kort executive board members bij SAP, worden co-CEO en nemen zo de leiding van het bedrijf over.

McDermott was negen jaar CEO van SAP en was zo de eerste Amerikaan om het Duitse softwarebedrijf te leiden. Hij werkte sinds 2002 voor SAP en werd in 2008 co-CEO om vanaf 2014 alleen de leiding in handen te krijgen.

Onder zijn leiding deed SAP enkele grote overnames. In november 2018 nam het Qualtrics over voor 8 miljard dollar. Eerder in 2014 legde het 8,3 miljard dollar op tafel voor Concur (reisonkostenbeheer) en in 2011 betaalde het 3,4 miljard dollar voor SuccessFactors (HR en HCM software).