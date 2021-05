Jessica Ruelens, head of data science bij Cake, werd in 2016 genomineerd voor Young ICT Lady of the Year-award. Sindsdien stapte ze van de consultancy over naar één bedrijf om uiteindelijk bij een start-up te belanden. 'Ik hou niet van abstracte ideeën, maar ga liever op zoek naar concrete oplossingen.'

Na haar middelbare studies wist Jessica Ruelens niet goed welke richting ze uit wilde. Ze koos uiteindelijk voor de brede opleiding handelsingenieur. 'Beleidsinformatica was toen een nieuwe richting. Een van de lessen ging over data mining. Dat je aan de hand van statistiek en modellen patronen kon herkennen in het gedrag van mensen, vond ik heel boeiend.'

Ten tijde van haar nominatie voor de Young ICT Lady of the Year-award, werkte ze bij AE. 'Ik focuste op dat moment iets minder op mijn carrière, omdat ik in bevallingsverlof was van mijn eerste kind. De nominatie bevestigde me dat ik goed bezig was. De presentatie voor de jury oefende ik naast het bed van mijn dochter in, omdat zij toen in het ziekenhuis lag. Achteraf was het wel leuk om in de top vijf terecht te komen en op de avond zelf alle mensen rond mij te hebben die mij steunden en die me gebracht hadden waar ik toen stond. Op professioneel vlak kon ik kennismaken met een paar andere sterke vrouwen, zoals Dewi Van de Vyver, Valerie Taerwe, en Nele Van Beveren via de Ada Talks. Dat was voor mij de grootste meerwaarde.'

Pijnpunten oplossen

Na haar nominatie besloot Jessica Ruelens niet meer in de consultancysector te blijven en ging ze aan de slag bij Mobile Vikings. 'Ik wilde focussen op één bedrijf en een langer traject volgen. Na het inwerken bepaal je de problemen, stel je een actieplan op en doe je iets structureel aan de pijnpunten. In consultancy is vaak al uitgestippeld wat je moet doen. Bij Mobile Vikings kon ik zelf kiezen welk pad we moesten opgaan of welke medewerkers aan te werven. De dagen waren ook iets voorspelbaarder, waardoor ik alles praktisch geregeld kreeg voor het gezin. Tijdens die periode deed ik ervaring op met het democratiseren van data, hoe je mensen binnen het bedrijf meer voeling kan laten krijgen met data en hoe ze zo zelf op zoek gaan naar een antwoord op hun vragen.'

Twee jaar geleden overtuigde Davy Kestens haar om in het verhaal van de banking-app Cake te stappen. 'Dat was weer iets helemaal anders. In plaats van zoveel mogelijk te verkopen, draag ik nu bij aan de financiële gezondheid van mensen via data-analyse en het bouwen van modellen. Dat maatschappelijke doel was een doorslaggevende factor om voor deze start-up te kiezen.'

Meer dan een hype

Niet iedere technologie hypen, vindt ze een van de belangrijkste uitdagingen voor de ICT-sector. 'Meestal zit er veel waarde achter een nieuwe technologie, maar door de hype zijn de verwachtingen van mensen te hoog waardoor ze snel teleurgesteld zijn. Ik probeer altijd concreet te maken wat iemand van de technologie kan verwachten. Als bedrijven AI willen toepassen omdat iedereen het doet en ze bang zijn om achterop te hinken, dan is dat het verkeerde uitgangspunt. Je vertrekt beter vanuit een reëel probleem, bijvoorbeeld het verlies van klanten. Dat kun je met machine learning of AI verhelpen. Ik probeer ook altijd zo snel mogelijk over te gaan naar een kleine implementatie, iets tastbaars, zodat de verwachtingen gelijkgesteld worden. Ik hou niet van abstracte ideeën.'

Barrières

In haar domein - data-analyse - valt de aanwezigheid van het aantal vrouwen goed mee. 'Er stromen mensen van verschillende richtingen toe, denk aan psychologie, marketing of onderzoek. Van zodra het over engineering gaat, wordt het inderdaad snel een mannelijke wereld. Dat merken we ook als we voor zulke functies rekruteren. Ik denk dat zich pas een probleem stelt als vrouwen bewust tegengehouden worden, maar dat is moeilijk om bloot te leggen. Komt het omdat vrouwen al op jonge leeftijd denken dat ze een wetenschappelijke richting niet aankunnen of komt het pas later, wanneer hun vriendinnen een bepaalde opleiding kiezen? Of is het wanneer ze mama worden en de job moeilijk te combineren valt met het gezin? Het is moeilijk te achterhalen wat de barrières zijn. Daarom moeten we die zo vroeg mogelijk proberen aan te pakken.'

Na de werkuren spendeert Jessica veel tijd met haar twee kleine kinderen. Zich ontspannen doet ze ook door af te spreken met vrienden. 'Daarnaast speel ik amateurvoetbal. Toen ik in Australië woonde, ben ik daar beginnen spelen in een gemengde voetbalclub. Intussen speel ik tien jaar zaal- en veldvoetbal en doe het vooral voor mijn plezier.'

